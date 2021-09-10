Vali Ümit, yaralı işçilere şifa diledi

Haber: Kutay Aykan

Vali Ümit, 13 işçinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili şunları söyledi; Mengen yolu Değirmenbeli Köyü mevkiinde; bugün saat 07.30 sıralarında maalesef işçi servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu Çift Taraflı Yaralanmalı ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası Olayı meydana gelmiştir. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

Meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralanan 12 vatandaşımız hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Kazanın meydana geldiği olay yerinde iki şerit trafiğe açık olup, araçların kaldırılmasını müteakip Bolu - Mengen istikameti tamamen trafiğe açılmıştır.

Kaza ile ilgili olarak Bolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır. Kazada yaralanan 5 işçimiz tedavilerinin yapılmasının ardından hastaneden taburcu edilirken 7 işçimizin tedavisine devam edilmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz.