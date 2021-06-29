Vali Ümit, “Yasal sınırlar içinde gereği yapılır”



Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Ahmet Ümit, son bir aydır gündeme getirilen yapılan projelere ve basın-yayın organlarında geçen akıllarda soru işareti bırakan haberlere açıklık getirdi. Valilik adıyla ve kendi isminin kullanıldığını ifade eden Vali Ümit, “konuyla ilgili son bir aydır yer alan ifadelerden, bahse konu projelerde Valiliğimizin veya ilgili kurumlarımızın sorumluluğunda olan mekânların veya imkanların kullanılmak istendiği anlaşılmakta ise de bu projelerin baştan itibaren, hazırlanması, nerede uygulanacağı veya finansmanlarının ne şekilde karşılanacağı gibi hususlarda Valiliğimizin veya ilgili kurumlarımızın herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır” diyerek açıkladı.

“VALİLİĞİMİZİN VEYA İLGİLİ KURUMLARIMIZIN HERHANGİ BİR BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR”

Valiliğin bu projeler ve haberlerde yer alan ifadeler hakkında bir bilgi sahibi olmadığını vurgulayan Ümit, “ Özellikle son bir aydır yerel basın-yayın organlarında, bazı projelerden bahisle, şahsımın ve Valiliğimizin ismi kullanılarak:

-Vali Ümit evet derse 2.500.000 TL. esnafın cebinde kalacak,

-Esnaf Vali Ümit’ten gelecek müjdeli haberi bekliyor,

-Esnafların gözü kulağı Vali’de,

-145 esnafın gözleri Vali’de,

-Bundan daha cazip bir teklif olur mu,

-Vali’den cevap bekleniyor ama bir cevap veren yok,...

Şeklinde, yayınlar yapıldığının görülmesi üzerine yaptırılan ön araştırma sonucunda, bu yayınların sebebi olan;

-“Yukarı Çarşı Arasta Projesinin” 30 aydır (2,5 yıldır),

-“Valilik Parkı Projesi” ile

-“Kızılay Otoparkı Projesi” diye bahsedilen projelerin ise en az 8 aydır yerel basın yayın organlarında sürekli gündemde tutuldukları, son bir aydır yapılan “Esnafın gözü kulağı Vali’de…” türü yayınlarla da; sanki Valiliğimizin Bolu’nun ve esnafımızın sorunlarına ilgisizliği sebebiyle Bolu Belediye Başkanlığınca bu projeler gerçekleştirilemiyormuş gibi yanlış bir algı oluşturularak esnafımızın ve kamuoyunun gündeminin meşgul edildiği müşahede edildiğinden bu basın açıklamasına ihtiyaç hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki; basın-yayın organlarında konuyla ilgili son bir aydır yer alan ifadelerden, bahse konu projelerde Valiliğimizin veya ilgili kurumlarımızın sorumluluğunda olan mekanların veya imkanların kullanılmak istendiği anlaşılmakta ise de bu projelerin baştan itibaren, hazırlanması, nerede uygulanacağı veya finansmanlarının ne şekilde karşılanacağı gibi hususlarda Valiliğimizin veya ilgili kurumlarımızın herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır” dedi.

“HAKKIMIZ OLAN PARAYI BİZE VERİN”

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bolu Belediye Tanju Özcan, “Sayın valimize ben bir dilekçe yazdım. O fondan 2 buçuk milyon lirayı bize aktarırsanız Bolu Belediyesi olarak, biz burada yeni yapılacak çalışma ile ilgili o 2 buçuk milyon lirayı, esnafımızdan para istemek durumunda kalmayız. İstemeyeceğiz dedik. O parayı istemek bizim hakkımız mı? Hakkımız. Valilik o parayı vermek durumunda mı? Vermek durumunda, şuanda somut bir şekilde bizden başka talepte bulunan yok. O parayı verirse ne olacak? Burada ki 145 tane esnafımız 2 buçuk milyon lirayı ödemekten kurtulacak. O yüzden sayın valimizden hasetten rica ediyorum esnaf zaten ekonomik krizden dolayı büyük sıkıntı içerisinde burada yapılacak çalışmaların tamamı 6 milyon lira biz sadece esnafa düşen 2 buçuk milyon liralık kısmı da esnaftan istemek istemiyoruz. Hakkımız olan parayı bize verin” demişti.

“BU TALEPLERİN YASAL SINIRLAR İÇERİSİNDE GEREĞİ YAPILIR, CEVAPLARI DA VERİLİR”

Buna istinaden açıklamalarına devam eden Vali Ümit, “Elbette her kişi ve kurum gibi Bolu Belediye Başkanlığı da proje yapabilir, kamudan taleplerde bulunabilir. Bu taleplerin yasal sınırlar içerisinde gereği yapılır, cevapları da verilir. Bu bağlamda Bolu Belediye Başkanlığının, basında yer alan projelerle ilgili talepleri yine Bolu Belediyesinin 01 Haziran 2021 tarihli 7015, 7016, 7017 sayılı yazılarıyla Valiliğimize iletilmiştir. Tüm devlet kurumlarının, kendi sorumluluklarında olan imkân ve mekânları kullanırken veya kullandırırken mutlak surette uymakla yükümlü oldukları temel kurallar olduğu açıktır. Hiçbir kamu görevlisi bu kurallara aykırı hareket edemez. Bolu Belediye Başkanlığı’nın konuyla ilgili yazıları da bu çerçevede detaylı bir şekilde değerlendirilmiş ve yasal süresi içerisinde cevapları verilmiştir.

Buna göre:

1–“Kızılay Otoparkı Projesi” diye bahsedilen proje İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan bir gayrimenkul üzerinde gerçekleştirilmek istenmektedir.

Oysaki, İl Özel İdaresi bizatihi yatırımcı bir kuruluştur ve kendi mülkiyetinde yatırımını kendisi planlayacak yetki ve yeterliliktedir. Bununla beraber bu konuda karar vermeye 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10. maddesinin f fıkrası gereğince İl Genel Meclisi yetkili olduğundan Belediye Başkanlığı’nın talebi, gereğinin takdiri amacıyla İl Genel Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiştir.

2–Yine Bolu Belediyesinin “Valilik Parkı Projesi”ni gerçekleştirmeyi düşündüğü 810 ada 21 parsel de bulunan Bolu Valilik binası ve bahçesi İçişleri Bakanlığı adına tahsislidir. Valilik binası, 210 yıldır bu amaç doğrultusunda kamu hizmetinde kullanılmaktadır. Diğer yandan 5018 sayılı kanunun 47. maddesinın 1. fıkrası gereğince Kamu İdarelerince kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların tahsis amaçları dışında kullanılması yasal olarak mümkün değildir. Ancak ilgili Bakanlıkların müşterek muvafakatları ile bu amacın dışına çıkarılabilir.

3–Diğer yandan “Yukarı Çarşı (Tarihi) Arasta Projesi” için talep edilen katkı payı ödemesinin de belli yasal şartları bulunmaktadır.

Buna göre:

a– 2863 sayılı Kanun’un değişik 12. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri gereğince belediyeler tarafından, 2005 yılından itibaren, her ay tahakkuk etmiş olan emlak vergisinin % 10’nu kadar katkı payını bir sonraki ayın 10’una kadar, İl Özel İdaresi’nin katkı payı hesabına yatırılması gerekmektedir.

b- Katkı payının süresi içerisinde İl Özel İdaresinin ilgili hesabına aktarılmasından belediye başkanı ve hesap işleri müdürü birlikte sorumludur.

Oysa İl Özel İdaresi Kayıtlarının İncelettirilmesi neticesinde:

1- Bolu Belediye Başkanlığının 2005 yılından bugüne kadar İl Özel idaresi katkı payı hesabına toplam 12.658.909,20 TL borcu bulunmaktadır.

2- Belediye bugüne kadar bu borcun sadece 5.750.618,32 TL sini ödemiştir,

3- Halen 6.908.290,88 TL borcu bulunmaktadır.

4- Buna rağmen bugüne kadar Bolu Belediye Başkanlığına 3.138.075,00 TL katkı payı geri ödemesi yapılmıştır.

5- Bolu Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresinin ikazları üzerine borcunu yapılandırmış ve sadece 772.050,20 TL ödeme yapmıştır.

6- Ayrıca Bolu Belediye Başkanlığı 2021 yılı için tahakkuk eden katkı payı borcunu halen beyan dahi etmemiştir.

7- Bugüne kadar ödenek yetersizliği dolayısıyla Bolu Belediye Başkanlığı dışında hiçbir kuruma katkı payı geri ödemesi yapılamamıştır.

8–Katkı payı fonundan faydalanmak için halen başka talepler de bulunmaktadır.

Oysa bu fon’un taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmeliğin 7.maddesi gereğince; il genelindeki tüm belediyeler ve İl Özel İdaresi arasında hakkaniyet ölçülerine uygun olarak kullanılması zorunludur.

Sonuç olarak: Belirtilen gerekçelerle ve mevcut şartlarda, Bolu Belediye Başkanlığının 2.500.000 TL tutarındaki katkı payı iade talebi yasal olarak mümkün değildir.

Saygıdeğer esnafımızın derin hoşgörüsüne sığınarak, değerli kamuoyumuzun yüksek bilgilerine saygıyla sunulur” diyerek yazılı açıklama yaptı.