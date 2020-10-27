Vali Ümit, yürütülen proje sayısını açıkladı

Haber: N. Halid Altundal

Yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 yılı 3’ncü döneminin değerlendirildiği 4’ncü toplantısı, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının amacı hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Toplantımızın amacı, 2020 yılı yatırımlarının 3. döneminin değerlendirilmesinin yapılması, gelinen son durum hakkında kurul üyelerine bilgi verilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır” dedi.

“248 PROJE YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

1 Ocak – 30 Eylül 2020 döneminde ilimiz genelindeki projeler hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Vali Ümit, “İl genelinde; 73’ü Merkez, 35’i Gerede, 15’i Mengen, 17’si Mudurnu, 20’si Göynük, 12’si Kıbrıscık, 10’u Yeniçağa, 6’sı Seben, 7’si Dörtdivan ve 53’i muhtelif, yani birden fazla ilçemize ait olmak üzere toplam 248 proje yürütülmektedir.

“PROJELERİN BEDELLERİ TOPLAMI 3 MİLYAR 706 MİLYON TL’DİR”

Söz konusu projelerin proje bedelleri toplamı; 3 Milyar 706 milyon TL’dir. 2020 yılı ödenekleri 441 milyon TL’dir. Yıl ödeneklerinin harcaması 281 Milyon TL olup, nakdi gerçekleşme oranı %63’tür. Buna göre projelerin fiziki gerçekleşme oranı ise % 50 durumundadır. Ödeneklerin; 92 Milyon TL’si Eğitim, 109 Milyon TL’si Ulaştırma ve Haberleşme, 29 Milyon TL’si Tarım, 60 Milyon TL’si İmalat, 5 Milyon TL’si Turizm, 7 Milyon TL’si Sağlık, 3 Milyon TL’si Enerji ve 136 Milyon TL’si Muhtelif Kamu Hizmetleri sektörüne ait bulunmaktadır.

“BELEDİYE YATIRIMLARININ PROJE BEDELLERİ TOPLAMI 226 MİLYON TL’DİR”

Belediye yatırımlarına baktığımızda proje bedelleri toplamı 226 milyon TL’dir. 2020 yılı ödenekleri 137 milyon TL’dir. Yılı ödeneklerinin harcaması 85 milyon TL olup, nakdi gerçekleşme oranı % 62’dir.Kurumlardan alınan bilgilere göre 248 projeden 36’sı proje aşamasında, 13’ü ihale safhasında, 155’i devam etmekte, 44’ü ise tamamlanmıştır. Bu projelerin sektörel dağılımları ise; Eğitim sektöründe 25, Enerji sektöründe 4, İmalat sektöründe 10, Sağlık sektöründe 11, Tarım sektöründe 34, Turizm sektöründe 14, Ulaştırma-Haberleşme sektöründe 40, Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe ise 110 proje bulunmaktadır” dedi.

“TÜM İMKÂNLARIN DAHA GÜZEL ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİNE GAYRET EDELİM”

Vali Ümit ayrıca bütün kurumların birbirleriyle koordineli çalışma hususuna özellikle dikkat etmelerini, sorunların ve darboğazların ilgili makamlara vakit geçirmeden bildirip çalışmaların zamanında yapılmasını, koordinasyonun vaktinde tamamlanarak tüm imkânların daha güzel şekilde değerlendirilmesine gayret edilmesini rica etti.

MÜDÜRLER SUNUM YAPTILAR

Vali Ümit’in konuşmasının ardından toplantıda Bölge Müdürleri ve İl Müdürleri kendi kurumları ile ilgili Bolu’da tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan yatırım ve projeler hakkında sunumlar yaptılar ve kurumları ile ilgili koordinasyon kurulu üyelerinin sorularını cevaplandırdılar.