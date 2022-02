Vali Ümit’e ‘Ayvaz’ı tanıttılar

Haber: Okay Özcan

Ayvaz Elektromobil Ekibinin Kaptanı Serhat Ekinci, Bolu Valisi Ahmet Ümit’e Ayvaz Elektromobil projesi kapsamında Ayvaz Elektromobil aracın fiziksel ve aerodinamik tasarımı, tur başına harcanan enerji ve kompakt araç verimliliği, karbon fiber dış kabuk, yönetim ve organizasyon ile sponsorluklar konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“AYVAZ’A İLGİ DE GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

Serhat Ekinci, “Süreç boyunca edindiğimiz deneyimler doğrultusunda hedeflerimizi belirleyerek iki sezonluk çalışmalarımızın ardından 110 ekip arasından seçilen 24 takımın içerisinde yer aldık ve genel sıralamada verimlilik, teknik ve görsel tasarım, proje tanıtımı ve sponsorluk gibi kulvarlarda 13’üncü olduk. TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli platformların dikkatini çeken bir kulvarda yarışır hale geldik. Bu süreçte büyük üniversitelerin takımlarının yaptığı çok basit hataları gördük, deneyimlendik. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Ayvaz’a ilgi de günden güne artıyor. Projemiz artık yalnızca bir öğrenci projesi değil, bu çalışmamızı üniversitemizin desteklerini alarak, kendimizi mühendislik alanında çok iyi bir şekilde geliştirmek en büyük arzumuz” dedi.

“GENÇLERİMİZ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRMEK ADINA ATACAĞI TÜM ADIMLARDA DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARIYLA YANLARINDA OLDUKLARINI BİLİYORLAR”

Ayvaz Elektromobil Proje çalışmasıyla yakından ilgilenen Bolu Valisi Ahmet Ümit; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın koordinasyonunda hayata geçirilen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında ülkemizin teknik okullarında ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören gençlerimiz projelerini hayata geçirmek adına atacağı tüm adımlarda devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını biliyorlar. Bu cesaretle sizlerin de katılmış olduğu, ülkemizin idealist gençlerinin neler yapabildiğini dünyaya gösterdiği TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmaları ülkemizin ve siz değerli gençlerimizin geleceği açısından çok önemli” dedi.

“KARAKTERLİ MÜHENDİSLER OLMANIZI SAĞLAYACAKTIR”

Bolu Valisi Ahmet Ümit;” Yakın tarihimizde yaşanan yerli araba üretmek konusunda ülkemizin ne gibi zorluklarla ve engellemelerle karşılaştığını biliyorsunuz. Bugün gelinen noktada teknolojinin her alanında milli ve yerli atılımlar gerçekleştirip gençlerimizle birlikte yol yürüyerek tüm olumsuzlukları bertaraf edebiliyoruz. Sizler gibi değerli gençlerimizin de inancımızdan, tarihimizden, kültürümüzden güç alarak hayata geçirdiği ve hayalini kurduğu her proje dünya üzerindeki rekabet ortamında güçlü olmak ve teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak adına çok büyük bir amaca hizmet etmektedir. Öğrencilik dönemlerinizde içerisinde bulunduğunuz bu projelerdeki özverili çalışmalarınız ve fedakârlıklarınız kendinizi her anlamda yetiştirerek devletine ve milletine hizmet eden, nitelikli, karakterli mühendisler olmanızı sağlayacaktır” dedi.

“SİZ GENÇLERİMİZLE İFTİHAR EDİYOR, GURUR DUYUYORUZ”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Sizlerle bir araya gelmekten ve çalışmalarınızı dinlemekten çok memnun oldum. Böyle güzel eserlere imza atan siz gençlerimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Projenizin gelişmesinde ve böyle projelerin artırılmasında bizler de elimizden geleni yapma gayretiyle imkanlar doğrultusunda destek vereceğiz. Bu vesileyle de sizlerin nezdinde tüm Ayvaz Elektromobil ekibini ve rehber hocalarınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun” dedi.