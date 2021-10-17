Vali Ümit’e şikayet etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Özel İdare binasında geçtiğimiz günlerde 4. İl Koordinasyon Kurulu gerçekleştirildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli arasındaki tartışma toplantıya damgasını vurdu. Toplantı sırasında Başkan Özcan, İl Özel İdaresinin Bolu Belediyesine asfalt işlerini vermemesinden yakındı. Özcan verildiği halde 3 liraya mal edilen işi 1 liraya yapacağını söyledi. Genel Sekreter Köstereli ise Bolu Belediyesi’nin 2019’a kadar yaptığı yolların kötü olduğunu ifade ederek, “Belediye kaliteli asfalt yapamıyor, o yüzden vermiyoruz. Daha önce yaptırmakla hata yaptık” dedi. Toplantıda daha fazla gerginlik yaşanmasın diye Vali Yardımcısı İlhan Turgut, tarafları sakinleştirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan gazetecilerle bir araya gelerek konu hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

“BOLU BELEDİYESİNE, MİLYONARLARCA LİRA PARA ÖDEMİŞSİN”

Özcan, daha önce yapılan asfaltlama çalışmalarına neden itiraz edilmediğini sorarak, “Oranın genel sekreteri, atanmış memur. Seçilmemiş Belediye Başkanı’na çıkıyor, ‘Siyasi bir konuşma’ diyor. Siyasetin ‘s’i yok içinde bu konuşmanın. ‘Belediye’nin asfaltı kötü’ diyor. Peki, kardeşim, 15 yıl neden Bolu Belediyesi ile çalıştın. Kilometrelerce yol yaptırmışsın Bolu Belediyesine, milyonarlarca lira para ödemişsin. Dedi ki, ‘zaten çok pişmanım’ dedi. Bu ne demektir Bolu Belediyesi kötü imalat yaptı. Gelir gelmez, bütün belgeleri tarattım. ‘Eksik imalat yaptı, kötü malzeme kullandı, kötü işçilik yaptı’ bunu demek istiyor. Bir tane yazı var mı? Hani dersin ki, ‘Kardeşim sen protokole uymamışsın Bolu Belediyesi olarak. Ben parandan kesiyorum. Yapamamışsın bunu.’ Var mı bunlar yok. Ama ‘Var’ diyor, ‘Çok pişmanım’ diyor” dedi.

“VALİMİZE ŞİKAYET MEKTUBU GÖNDERDİM”

Özcan, Bolu Valisi Ahmet Ümit’e konuyla ilgili bir mektup yazdığını belirterek, “Bu bir itiraftır, neyin itirafı biliyor musunuz? ‘Ben kamuyu zarara uğrattım, başında bulunduğum kurumu. Bundan dolayı pişmanım. Bugün Sayın Valimize bir şikâyet mektubu gönderdim. Olayları anlattım. Yani Bolu Belediyesine 15 yıl asfalt yaptırarak, kamunun zarar ettiğini söylüyor. ‘Ya bunu ispatlasın ya da bundan dolayı özür dilesin’ dedik” diye konuştu.

“KONUŞMALARIMA SAKIN O MEMUR CEVAP VERMESİN”

Konuyla ilgili soruşturma açılması için çağrıda bulunduğuna değinen Özcan, “Sayın Valimize çağrıda bulundum, ‘Soruşturma açın’ dedim. Belediyenin evraklarını inceleyin, Özel İdarenin evraklarını inceleyin. Haksız bir ödeme varsa, yanlış bir imalat varsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayın. Sorun Eski Belediye Yönetimindeyse, Özel İdare tıkır tıkır parasını alsın. Öyle bir şey yoksa da o haddini bilmez memur gelsin bizden özür dilesin. Şunu da baştan söylüyorum, sakın bu konuşmalarıma o memur cevap vermesin” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021, 12:56