Vali Ümit’e Tanju Özcan’dan destek

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz aylarda ilimizde yaşayan yabancı uyruklularla alakalı yaptırım uygulama kararı kamuoyu gündeminden yeni düşmüşken bu sefer de Bolu Valisi Ahmet Ümit gündeme geldi. Vali Ahmet Ümit başkanlığında geçtiğimiz gün ilimizde yaşayan yabancı uyrukluların temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı uyarılar kısa sürede ulusal yayın organlarında gündeme oturdu. Vali Ümit’in söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması, saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması, mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi ve birçok konuda yaptığı uyarılar kamuoyunda ilgiyle karşılandı. Sosyal medya platformlarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la aynı düşüncede olduğunu belirten takipçiler Vali Ümit’i uyarıları nedeniyle eleştirirken, kimi kullanıcılar ise Belediye Başkanı Tanju Özcan’da olduğu gibi Vali Ümit’e destek verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Ümit hakkında ulusal bir yayın organında yapılan haberi alıntılayarak Ümit’e destek verdi. Başkan Özcan yaptığı paylaşımında, “Bolu Valimiz Sayın Ahmet Ümit’in sarf ettiği sözlerin, verdiği mesajların hepsinin altına imzamı atıyorum. Kendisine de halkın taleplerini dile getirdiği için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.