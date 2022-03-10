Vali Ümit’e Ünlü Tarihçiden ziyaret



Haber: Okay Özcan

Bolu Valiliği koordinasyonunda "Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Türk Tarihindeki Önemli Bilim ve Sanat Gelişmeleri ile Aktörleri" konulu Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldı. Ünlü tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı söyleşinin ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Ünlü siyaset bilimci ve tarihçi İlber Ortaylı, Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Ümit ile birlikte Valilik makamında sohbet ettiler.

“PROF.DR.İLBER ORTAYLI'YI İLİMİZDE AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYDUK”

Ünlü tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ümit,"Tarihimizi,kültürel değerlerimizi kaleme alarak günümüzde de yaşatan,milletimizin kalbinde müstesna bir yeri olan Prof.Dr.İlber Ortaylı'yı ilimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk"dedi.