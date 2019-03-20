Vali Ümit’i, Bolu beyine benzettiler

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Valisi Ahmet Ümit hakkında Türkiye’nin en etkin ve yüksek tirajlı gazetelerinde çıkan haberler ilimizi bir kez daha Türkiye gündemine taşıdı. Cumhuriyet ve Sözcü Gazeteleri ile T24 kanalı ve Halk Tv gibi birçok mecrada yayınlanan haber ulusal basında şöyle yer aldı;

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in, il genelinde kamu görevlilerinin uyacağı esasları belirlediği ve memurların özel hayatlarına varan talimatların yer aldığı skandal genelgeye Cumhuriyet ulaştı.39 maddelik genelgede memurlara mesai içi ve dışında 24 saat telefonlarının açık tutulması, tanınan ve tanınmayan numara ayrımı yapılmaksızın anında cevap verilmesi talimatı verildi. Memurlarına güvenmeyen vali ayrıca, “Üst makamlara ve toplantılara girilirken cep telefonları kapatılacak veya ‘sessiz’ servisine alınarak telefon görüşmesi yapılmayacaktır” talimatını da ekledi.

Memurların haftalık ve resmi izinleri, sağlık raporları, toplantıya katılımları, performansları hakkındaki koşullar da valilik talimatları ile belirlenir duruma geldi.Genelgede birçok bakanlığın vazgeçtiği performans sistemi de yer aldı. Vali, idari amirlerin kendilerine bağlı kurum, birim ve personelini ayda bir denetleyerek raporlar hazırlamasını istedi.Memurların “gereksiz” yere rapor alabileceğini, bir doktorun da “gereksiz” rapor verebileceğini düşünen vali, “Sağlık yönünden gerekli ve zorunlu olmadıkça sağlık raporu alınmamasına ve yazılmamasına özen gösterilecektir” dedi. Doktorların raporlarına rağmen ancak “zorunlu” durumda izin alabileceğini belirten vali, “Tabiplerce istirahati zorunlu görülen personel de, sağlık yönünden zorunluluk olmadıkça hastalık raporunu sağlık iznine çevirmeden görev mahallini terk etmeyecektir. Hastalık raporları sağlık iznine çevrilirken izin dosyasında raporun aslı mutlaka bulundurulacaktır” talimatı verdi.

Genelgede ayrıca tüm kamu personeline, “Hizmetlerin yürütülmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm kamu görevlileriyle ‘bir takım ruhu’, ‘birlik ve beraberlik anlayışı’ ve bunun gerektirdiği karşılıklı sevgi, saygı ve nezaket anlayışı içinde hareket edilecektir” talebinde bulundu.

Valinin talimatlarında ek olarak, mevzuattan kaldırılan mesai saati haricinde il dışına çıkışlar da izne bağlandı.

Valinin memurlara yönelik genelgesini değerlendiren Eğitim İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk, “Vali bey personele zulüm fetvası yayımlamıştır. Genelgenin maddelerinin birçoğu mevzuata aykırı iken insan haklarına, özel hayata da müdahale niteliğinde. Genelgenin dilinde de çalışanları rencide edecek bir tarz kullanılmıştır” dedi. Balmuk, “Vali, memurların il dışında çıkışında aldıkları izin 2010 referandumu sonrasında 6111 sayılı yasa ile kaldırılmıştır” diye konuştu. Sağlık raporuna ilişkin talimatı da Balmuk, “Sağlık raporu memur tarafından alınmaz, muayenedeki bulgulara göre doktor tarafından verilir. Raporun amirine bildirmesi yeterli” ifadeleri ile değerlendirdi. Balmuk, “Emirleriniz OHAL döneminde bile bu denli mevzuata aykırı olamaz. Bolu Beyi’ni hatırlatan yaklaşımı bırakın” dedi.