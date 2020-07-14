Vali Ümit’in 15 Temmuz mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Vali Ümit açıklamasında, “FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılında anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi karşısında başta Rabbimizin inayeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin güçlü iradesi sayesinde kazanılmış zaferin dördüncü yıldönümündeyiz. 15 Temmuz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları ve havaalanlarını dolduran hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, ölümü gözünde öldürmüş kahraman bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanıdır. Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı'nda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanları olduğunu tüm dünyaya gösteren yüce milletimiz, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacağını ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracağını bir kez daha göstermiştir” dedi.

“BİZE DÜŞEN GÖREV BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK KENETLENMEK”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin fiilî ve kavlî dua ve destekleriyle ülkemizin bekâsına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz” diyen Vali Ümit, açıklamasının devamında, “Bundan sonra bize düşen görev birbirimize daha çok kenetlenmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak ülkemizi daha da güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu vesile ile demokrasi ve milli irade mücadelesinde, vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bolulu hemşehrilerimin şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, yüreği devlet, millet, vatan, bayrak ve mukaddes değerlerimizle çarpan tüm vatandaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerine ye r verdi.