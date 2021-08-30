Vali Ümit’in 30 Ağustos Mesajı

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Valisi Ahmet Ümit 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Yazılı bir mesaj yayımlayan Vali Ümit, "Şanlı bir tarihin yüce bir milletin evlatları olarak; kadim tarihimiz boyunca vatanımızı, şanlı bayrağımızı, mukaddes değerlerimizi ve bağımsızlığımızı yabancı veya yerli tüm saldırganlara karşı cansiperane savunduk. Millî mücadelede bağımsızlık ve hürriyet uğruna nice bedeller ödemiş, büyük badireler atlatmış olan aziz milletimiz, 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında, bağımsızlığına sahip çıkacağını, hür doğduğu topraklarda hür yaşayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir.

Büyük zaferlerle dolu köklü tarihimizde vatanımızın bölünmezliği ve milletimizin bağımsızlığı uğrunda verilen mücadelede en önemli dönüm noktalarından olan “30 Ağustos Zafer Bayramı”nın 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz.

Bu zafer; 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile ebedi yurt edindiğimiz Anadolu topraklarının, işgalcilerden ve sömürgeci devletlerden kurtarılması için yokluklar içerisinde, azimle kararlılıkla, iman gücüyle kazanıldığı büyük bir zaferdir.

Cennet vatanımızın bekâsı, aziz milletimizin birlik ve beraberliği için, mukaddes değerlerimize ve demokrasimize sahip çıkmak, hür doğduğumuz bu topraklarda hür yaşamak için, iç ve dış tüm tehlikelere, terör örgütlerine, emperyalist güçlere ve iş birlikçilerine karşı her zaman milli birlik ve beraberlik içinde olmak, bu cennet vatan için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan borcumuzun kesin gereğidir.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğrunda şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyor, Bolulu Hemşehrilerim başta olmak üzere yüce milletimizin ’30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.