Vali Ümit’in eşi şehit ailelerini ziyaret etti

Haber: C. Kutay Aykan

Vali Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, 15 Temmuz gecesi milletimizin varlığına ve iradesine yönelik hain saldırı girişiminde vatanımızın bekası için canlarını feda eden Âziz Şehitlerimizden Ozan Özen’in ailesini, 1999 yılında Karabük'te trafik kazası sonrasında şehit olan polis memuru Abdullah Erdoğan'ın eşini ve 2017 yılında Kuzey Irak’taki Zap bölgesinde çıkan çatışmada Şehit olan İlhan Sezer’in eşini evlerinde ziyaret ederek, Vali Ahmet Ümit’in muhabbetlerini ve selamlarını iletti.

Aziz şehitlerimizin emanetleri olan yakınlarıyla sohbet eden ValiAhmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, şehit yakınlarımızın talep, istek, şikâyet ve önerilerini dinledi.

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, “Önceki yıllarda daha sık olarak bir araya gelirken, salgın sebebiyle sizlerin de sağlığınızı düşünerek hane ziyaretlerimizi ihtiyatlı bir şekilde gerçekleştirdik. Salgınla mücadelede alınan tedbirler ve özelikle de virüsün en etkin çözümü olan aşılama faaliyetlerinin başlaması ve ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de yaygınlaşmasıyla eski normallerimize dönmeye başladık. İnşallah bundan sonra daha da sık bir araya geleceğiz. En kıymetli değerlerimizden birisi olan Şehitlik; bir insanın kazanabileceği en yüce ve en ulvi mertebelerden birisidir. Cennet vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü, aziz milletimizin birliği, devletimizin ilelebet payidar kalması için canlarını hiçe sayarak, vatan uğrunda şehadete koşan tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum.

Anadolu sizler gibi fedakâr annelerin yetiştirdiği kahraman evlatlar sayesinde aziz milletimize ilelebet vatan kılınmıştır. Bir anne için en büyük acı evlat acısı, bir eş için en zor olan şey de evlatlarını babasız büyütmektir. Sizlerin yaşadığı bu büyük acının elbette tarifi yok ama devletimizin şefkat eli her zaman sizin üzerinizde, bizler de her zaman sizlerin yanınızdayız. Devletimiz; şehit yakınlarımızın refah ve huzurunu artırmak için özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde istihdamdan eğitime birçok alanda düzenlemeler yapmıştır. İhtiyaçlarınızın karşılanması, talep ve isteklerinizin yerine getirilmesi hepimizin insanlık görevidir. Bizler, devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz” dedi.