Vali Ümit’in Gerede temasları

Haber: N. HalidAltundal

Geçtiğimiz Cuma günü Gerede’de denetlemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı ziyaret etti. İlk olarak Gerede Kaymakamlığını ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kaymakam Cengiz Ayhan’dan ilçede yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Ümit, "İlçeye yakışır bir şekilde mevcut pozitif vaka sayılarını en yakın zamanda birlik ve beraberlik içerisinde minimize edelim ve en nihayetinde sıfırlayalım" dedi.

“HANIM ELİNİN DOKUNMASI BEREKETİN GELMESİ DEMEKTİR”

Vali Ümit Kaymakamlık ziyareti sonrası Bolu'nun ilk kadın kooperatifi olan Gerede Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine gitti. Vali Ümit burada yaptığı açıklamada, “Hanım elinin dokunması bereketin gelmesi demektir. Pandemiyle mücadelede bireysel ve mekan temizliği çok önemlidir. Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Vali Ümit son olarak ise, Gerede Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Ümit, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile Belediye Başkanı Mustafa Allar’la bir araya geldi. Allar, Vali Ümit’e ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.