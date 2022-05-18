Vali Ümit’in vedasında gözlerden kaçmayanlar

Haber: Erdal Tanrıverdi

İyisiyle kötüsüyle, seveniyle sevilmeyenleriyle yaklaşık 4 yıldır Bolu Valisi olarak görev yapan Ahmet Ümit, öğretmen eşi Şengül Ümit ile Valilik binası önünde düzenlenen törenden sonra Bolu’ya veda ettiler. Vali Ümit konuşma yaparken, eşi Şengül Ümit’in gözlerinin dolması objektiflerimizden kaçmazken, bu durumu fark eden Şengül Ümit, daha fazla fark edilmemek için güneş gözlüklerini takarak, gözlerini saklamaya çalıştı.

Bu olaylar yaşanırken, yine yaptığımız izlenimlerde AK Parti, MHP ve CHP’den hiçbir siyasi veda törenine katılmazken, törene İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Ümit, Belediye Başkan Yardımcıları Asuman Tekin ile Ahmet Yılmaz dikkatleri çekti.

Tabi ki izlenimlerimiz bununla da kalmadı. Fotoğraf karesinde bir tek İYİ Partiden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, veda fotoğraf karesinde yer alırken, İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ile CHP’den Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Tekin, veda karesinde yer almadılar. AK Parti, MHP ve CHP’den hiçbir siyasinin katılmaması değişik yorumlara neden oldu. Bu olaylar gözlerden kaçmazken Vali Ümit, Bolu’ya el sallayarak veda etti.

İKİ VALİ ARASINDA Kİ FARK

2014-2015 yılları arasında Bolu Valisi olarak ilimizde görev yapan Ahmet Zahteroğlu’nun Bolu’ya vedası esnasında Valilik binasını önü hınca hınç dolarken, bu veda ya tüm siyasi partilerin temsilcilerinin ve halkın yoğun ilgisinin olduğu gözlemlenmişti. Vali Ümit’in ise vedası sadece bürokratların katılması ve halkın fazla ilgi göstermemesi ise çekilen iki fotoğraf karesiyle de ortaya çıkmış oldu.