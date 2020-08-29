Vali Ümit’ten 30 Ağustos mesajı





Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Ümit mesajında, Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi’nin 98’nci yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan ile Anadolu kapılarını sonuna kadar açan yüce milletimiz, yine 26 Ağustos tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında başlayan ve 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesinde şanlı ordumuzla el ele vererek emperyalistlerin son kalıntılarını da denize dökerek Anadolu kapılarını düşmanlara karşı mühürlemiştir” dedi.

“AZİZ MİLLETİMİZ DÜNYA SİYASAL TARİHİNDE ŞAN VE ŞEREFLE YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR”

30 Ağustos’un, ‘YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’ parolasıyla milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde Türk milletinin, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders verdiği zafer olduğunu belirten Vali Ümit mesajında ayrıca, “Vatanımız ve milletimiz için ecdadımızın canlarını hiçe sayarak kazanmış olduğu bu şanlı zaferlerle; bugün bu vatanda aziz milletimiz, hür, özgür ve bağımsız bir şekilde, düşmanlarımızın korktuğu, dostlarımızın güven duyduğu büyük bir devlet olarak dünya siyasal tarihinde şan ve şerefle yürümeye devam ediyor ve devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakların bizlere vatan olmasına katkı sağlayan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğrunda canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şanlı gazilerimizi hürmetle yâd ediyor, tüm Bolulu vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bolu halkına ve yüce milletimize kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.