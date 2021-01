Vali Ümit’ten Albay Ersever’e ziyaret

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Vali Ahmet Ümit’in İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever’i ziyaretine İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaretinde Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Ümit, daha sonra İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile birlikte Komutanlık Makamına geçti.

“ETKİN GÖREVLER ALDINIZ, BAŞARIYLA DA YÜRÜTTÜNÜZ”

Vali Ümit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersever’den İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kamunun huzur ve güvenliğinin güvenlik güçlerimize emanet olduğunu belirten Vali Ümit, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak başta olmak üzere gerek koronavirüsle mücadele tedbirlerinin uygulanmasında, gerekse bu tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda etkin görevler aldınız, başarıyla da yürüttünüz” dedi.

“JAK EKİPLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Güvenlik güçlerinin toplum için değerli hizmetler yaptığının altını çizen Vali Ümit yaptığı açıklamada ayrıca, “Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timimiz sadece İl sınırları içinde kendi sorumluluk bölgesinde değil aynı zamanda ihtiyaç halinde ülke genelindeki arama kurtarma çalışmalarına da katılıyor. Geçen hafta Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli belgesinde yoğun kar yağışı sonrası yaylada mahsur kalan 16 kişinin kurtarma çalışmalarına Bolu İl Jandarma Komutanlığımızdan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) takviye olarak bölgeye intikal etmiş, zorlu doğa koşullarında yürütülen kurtarma çalışmalarının ardından vatandaşlarımız mahsur kaldıkları yayladan kurtarılmasında görev almışlardır. Ben ekiplerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“JANDARMA KOMUTANLIĞIMIZ HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI TESİS ETMEK İÇİN ÇALIŞAN KAHRAMANLARIMIZDIR”

Vali Ümit son olarak ise şunları söyledi: “Jandarma Teşkilatımız ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi İl Jandarma Komutanlığımız da İlimizde de devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde her zaman ve her yerde birlik ve beraberlik bilinciyle huzur ve güven ortamını tesis etmek ve sürdürmek için çalışan kahramanlarımızdır. Hem vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hem de salgınla mücadelede gece - gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakârlıklarla cansiperane çalışan Jandarma Teşkilatımız başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize değerli hizmetleri sebebiyle teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılarının devamını dilerim.”