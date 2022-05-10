Vali Ümit’ten “Alkol” vuruşu

Haber: Uğur Balaban

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da çeşitli etkinliklerle kutlanan 07-13 Trafik Haftası, eğitici geçti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, alkol gözlüğü ile penaltı atışları gerçekleştirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Karayolları, Jandarma Trafik, Zabıta Trafik, AFAD, İtfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruşların stantları büyük ilgi ördü. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzzet Baysal Caddesi üzerinde alkol gözlüğü ile penaltı atışı gerçekleştirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Haluk Saygun’un ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, 200 promil alkollü vatandaşın nasıl davrandığını gösteren alkol gözlüğü ile atış gerçekleştirdi. Vali Ümit, alkol gözlüğüyle penalatı atışını gole çeviremezken, “Gerçekten alkol felaket bir şeymiş” diyerek, “Alkollü bir şekilde araç kullanırsak, ortaya çıkacak felaketin ne olduğu bu şekilde görmüş olduk” dedi.