Vali Ümit’ten başarılı öğrencilere hediye

Haber: Ceylan Beykoz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde bu yıl üçüncüsü 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" de ilimizi başarıyla temsil eden ve projeleri ödül alan öğrenciler ve öğretmenler Bolu Valisi Ahmet Ümit’i ziyaret ettiler. Ziyarette Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TEKNOLOJİ İLE BÜTÜNLEŞTİRMELİYİZ”

TEKNOFEST 2020’ye katılarak ilimizi temsil eden öğrencilere ve öğretmenlere başarılarından dolayı teşekkür eden Vali Ümit, “Bizler tarih boyunca insanlığa medeniyetler sunmuş çok büyük bir devletin ve milletin evlatlarıyız. Bugün ülkemiz dosta güven, düşmana korku salan çok büyük bir devlet olduğunu dünyada herkese kabul ettirmiş durumdadır. Ülkemiz son 10 yılda özellikle savuma sanayinde çok büyük kademeler kat etti. Gelişen bir Türkiye ve daha donanımlı yetişen gençlerimiz var. Geleceğimiz gençlerimizin elinde şekillenecektir. Birlik ve beraberliğimizi teknoloji ile bütünleştirmeliyiz. Tarihimiz bizden bunu istiyor. Gençlerimizin TEKNOFEST 2020’de almış oldukları ödülün ve yapmış oldukları işin kıymeti bu yüzden çok önemlidir. Gelişen Türkiye’nin yetişen gençlerini kutlarım. Bu gençlerimiz gibi yüzlercesi, binlercesiyle beraber inşallah yeni icatlarda, keşiflerde, teknolojilerde kısacası hayatın olduğu her yerde çalışmalarımız sürecek ve gençlerimiz başarılarına yenilerini ekleyeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Türkiye Teknoloji Vakfı başta olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlimizde bu gururun yaşanmasına vesile olan İl Milli Eğitim Müdürümüzü, yöneticilerimizi, öğretmelerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

HEDİYELERİNİ VALİ ÜMİT’TEN ALDILAR

Bolu Valisi Ahmet Ümit konuşmasının ardından, TEKNOFEST 2020’de “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi” Kategorisinde “Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması” isimli proje ile Türkiye birincisi olan Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri İnci Begüm Topaloğlu ve Mehmet Efe Benderlioğlu ile öğretmenleri Mehmet Çeltek’e, Eğitim Teknolojileri yarışmasına “Robotik Asistanım” projesiyle katılan Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Dilara Yalçın, Metehan Koç ve Ömer Yiğit Erdem ile öğretmenleri Mehmet Bütün’e, İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması Sosyal İnovasyon kategorisinde “Tekno Kızlar Akıllı Sağlık Kemeri” projesiyle katılan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğrencileri Esra Armağan, Elif Didem Çınar ve Defne Karadoğan ile öğretmenleri Tanju Cengiz’e ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç’a hediyelerini takdim etti.