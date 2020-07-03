Vali Ümit’ten Boluspor değerlendirmesi

Haber: BMA

TFF 1.Ligde ilk defa bu kadar kötü bir sezon geçiren Boluspor, ligin 31.haftasında sahasında lider Hatayspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etti. En yakın rakibi Osmanlıspor’un puan kaybettiği haftada ligde kalma adına büyük bir avantaj sağlayan kırmızı beyazlılar ile ilgili olarak Vali Ahmet Ümit açıklamalarda bulundu. Boluspor’un geçmişi ile tarihi ile Türk futboluna büyük katkılar sağladığını ve kesinlikle ligden düşmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Ümit “Öncelikle Boluspor’a başarılar diliyorum. Boluspor bu kentin çok önemli markalarından bir tanesidir. Hakikaten gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Bütün vatandaşlarımızın da aynı şeyi düşündüğüne inanıyorum. Geldiğim günden bu yana Boluspor’u hassasiyetle takip etmeye ve üzerimize düşenleri yapmaya gayret ettik. Maalesef bu sene çok istediğimiz gibi bir sezon olmadı. Yöneticilerle sezon başında bir hayli istişare yaptık. Görüş alışverişlerimiz oldu. O zaman ki hedef çok farklıydı. Ama tutmadı bu neticede bir spor. Bir de TFF 1.Ligin ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Aslında Boluspor iyi bir takım ama bir türlü hedefi yakalayamadı. Tehlikeli durum aslında tamamen bitmiş değil ama büyük oranda bitti. Geçtiğimiz gün lider olan takımı yenme başarısını gösterdi ve hep birlikte iftihar ettik. Gerçekten Boluspor kendisini göstermiş oldu o maçla birlikte. Önümüzdeki maçlarda inşallah ligde kalacaktır. Bu takım ligden düşmemeli. Boluspor geçmişi ile tarihi ile Türk futboluna çok ciddi katkılar sağlamış bir takım. İnşallah bundan sonra da bu katkıları sağlamaya da devam edecektir. Ben tüm kulüp başkanından yöneticilerine, teknik direktöründen tüm sporculara ve özellikle taraftarlarımıza varıncaya kadar herkesi kutluyorum. Bu sene biraz sabırla bakacağız. İnşallah önümüzdeki sene tüm sorumlular, tüm yetkililer konu ile ilgili görevi olan herkes daha ciddi bir şekilde konuya el ataraktan inşallah önümüzdeki sene çok daha iyi yerlerde olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“HERKESİN BİR YETKİSİ, HERKESİ BİR SORUMLULUĞU VE SINIRI VAR”

Çok yalnız kaldığını siyasilerden ve bürokrasiden beklediği desteği alamadıklarını belirten Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın bu söylemlerine cevap veren Vali Ahmet Ümit “Tabi sayın başkan sözünde özgür istediği gibi konuşabilir. Ama herkesin bir yetkisi, herkesi bir sorumluluğu ve sınırı var. O sınırlar dahilinde yapılıyor. Takdir edersiniz ki sahada oynayan oyuncular belli, onun başındaki ekip belli, kulübün yöneticileri belli birde bunun dışında taraftarlar ve bu kulübe hakikaten katkı sağlaması gereken kişiler ve kurumlar var. Sezonun başında çok iyi bir başlangıç yaptık ve gerekli katkılar da sağlandı. Ama zaman içinde belki istediğimiz gibi bir katkı alamamış olabiliriz. İnşallah daha fazla katkıyı da alacak durumda oluruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 16:20