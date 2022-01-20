Vali Ümit’ten çağrı

Haber: Ceylan Beykoz

Hafta başından itibaren başlayan ve dün gece saatlerinden itibaren etkisini daha da arttırarak devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu’da Valilik bünyesinde Kriz Merkezi oluşturuldu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sahada Karayolları, Emniyet, Jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Kızılay ekiplerinin vatandaşların mağdur olmamaları ve yolların açık tutulması için fedakâr bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR”

Vali Ahmet Ümit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“18.01.2022 Salı günü saat 16:00’dan itibaren Valiliğimiz bünyesinde Kriz Merkezi oluşturularak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve görevli personelimizle teyakkuz halinde gerekli tedbirler alınmıştır.”

“FEDAKARCA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜLER”

“Karayolları, Emniyet, Jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Kızılay ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve yollarımızın açık tutulması için fedakâr bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler.”

KÖY YOLLARINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

“İl Özel İdaresi ekiplerimiz 4.500 km’lik köy yolu ağımızın açılması için 64 ekip ve 120 personelle karla mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.”

“ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ GÜZERGAHLARINDAN OLAN BOLU’DA TRAFİKTE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ”

“Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen; kış lastiği olmayan, zincirsiz ve kurallara uymayan tırlar başta olmak üzere bazı araçların yoğun kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle yolda kalmaları, kazalara sebebiyet vermeleri ve özellikle de Tır’ların makaslamaları (Yolu kapatmaları) nedeniyle ülkemizin en önemli güzergâhlarından olan Anadolu Otoyolu İlimiz güzergahı ve bağlantı yollarında trafik akışında aksamalar meydana gelmiştir. AFAD, Kızılay vd STK gönüllüleri aracılığıyla trafikte kalmış vatandaşlarımızın lojistik desteklerinin sağlanması için de gerekli çalışmalar yapılmıştır.”

KIŞ LASTİĞİ OLMAYANLARA KONTROL

“Kış şartlarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkılmasından kaynaklanan bu hadiselerin tekrar yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz ve Karayolları ekiplerimiz koordineli olarak kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişini durdurarak gerekli kontrolleri yapmak suretiyle denetimlerine 24 saat esasına göre devam etmektedirler.”

TIRLARA GEÇİŞ YOK

“Halihazırda alınan önlemler neticesinde Bolu-Ankara istikametinde tüm yol hatlarımız açık olup Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde Bolu-İstanbul güzergâhında trafik akışı iki şeritli olarak sağlanmaktadır. Ancak trafiğe uygun olmayan Tır’lar uygun yerlerde tutulmaya devam edilmektedir.”

KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR OLMAYANLARA ÇAĞRI

“Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde çok daha yoğun kar yağışı beklenildiğinden vatandaşlarımızdan özellikle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, yola çıkacak olan sürücülerimizden de mutlaka araçlarının bakımını yaptırmalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir olmadan kesinlikle yola çıkmamalarını bekliyoruz.”

“HAYIRLI YOLCULUKLAR DİLİYORUM”

“Yollarda olan sürücülerimizden de hem trafik hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uymalarını rica ediyor, sabır ve anlayışları için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyorum.”