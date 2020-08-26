Vali Ümit’ten Esnaf Ziyaretleri

Haber: Aysun Beykoz

Ziyaretlerde esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ahmet Ümit, koronavirüsle mücadelede İl Hıfzıssıhha Meclisimizce 18 Ağustos 2020 tarihinde alınan yeni tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Misafirperverliklerinden dolayı esnafa teşekkür eden Vali Ümit, “Koronavirüs salgının yayılımı son aylarda ilimizde artış gösterdi. İstenmeyen bu durumun önüne geçebilmek için Valiliğimizce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde, siz esnafımızı da yakından ilgilendiren bir takım yeni tedbirler aldık. Bu tedbirler kapsamında lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerde yeme-içme dışında mutlak suretle maskeli olunması aksi takdirde müşterilerin işletme içindeki maske, mesafe, hijyen ve diğer pandemiyle mücadele kurallarına uygun olmayan her davranışından, müşteriyle birlikte iş yeri sahipleri de sorumlu olacaklardır. Vatandaşlarımızın maskelerini çıkartmalarına sebep olduğu için cadde ve sokaklarda ayakta veya oturarak sigara içilmesi, dondurma, çekirdek vb. gıda ürünlerinin yenilmesini yasakladık. Bu topyekûn bir seferberlik halidir. Hem birey hem de toplum sağlığı için hepimizin bu kurallara riayet etmesi çok önemlidir. Salgının başlangıcından itibaren alınan tedbirlere titizlikle riayet eden, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak nezih ortamlarda vatandaşlarımıza hizmet veren esnafımıza teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar, bereketli ve hayırlı kazançlar dilerim” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit’i işyerlerinde görmekten mutlu olduklarını dile getiren esnaf, “Koronavirüsle mücadelede devletimizin aldığı her karara önemle riayet ediyoruz. İzzet Baysal Caddesi’nin kapatıldığı zaman işlerimiz düşmüş olsa bile, alınan her kararın toplum sağlığı için alındığının bilincindeyiz. Yapmış olduğunuz hizmetleriniz ve bu ziyaretleriniz için teşekkür ediyoruz” dediler.