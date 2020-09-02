Vali Ümit’ten Garnizon ziyareti

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Ağustos ayında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör’ün sınır ötesi operasyonda olması sebebiyle Vali Ümit’i Komutan Vekili Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya ağırladı. Çankaya’dan bilgiler alan Vali Ümit, “Bolu Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör komutasında sınır ötesinde görev yapan kahraman askerlerimize ve değerli komutanımıza başarılar dilerim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 14:37