Vali Ümit’ten Gaziler günü mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Ahmet Ümit mesajında, “Bizler vatan söz konusu olduğunda; bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, bağımsızlığımıza gölge düşmesin, mukaddes değerlerimize halel gelmesin diye canını hiçe sayan şanlı bir ecdadın evlatlarıyız. Kadim ve köklü tarihimiz; Malazgirt’te, Otlukbeli’de, Mercidabık’ta, Kosova’da, Mohaç’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da ve daha nice büyük zaferlerde olduğu gibi vatanın bir karış toprağını dahi düşmana teslim etmemek uğruna “Gaza” ruhuyla yola çıkan kahraman ecdadımızın destanlarıyla şereflenmiştir. Âziz milletimiz, 1071 Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu topraklarını ebedi yurt edinmek için nice badireler atlatmış, bedeller ödemiş, canını, varlığını tüm benliğini ortaya koymuştur. İstiklâl ve istikbâl mücadelemizin en çetin mücadelelerinden ve milletimizin en büyük zaferlerinden olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, bağımsızlık mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Paşa’ya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Müşir’ ve ‘Gazi’ unvanı tevdi edildiği gün olan 19 Eylül tarihini, 2002 yılından itibaren ‘Gaziler Günü’ olarak hep birlikte iftihar ve gururla kutluyoruz” dedi.

“GAZİLERİMİZE LAYIK OLDUKLARI SAYGIYI VE SEVGİYİ SUNMAK VATANDAŞLIK GÖREVİDİR”

Gaziliğin şeref, onur, kahramanlık, övünç olduğunu vurgulayan Vali Ümit mesajında ayrıca, “Kazanılabilecek en yüce makamlardan olan gazilik, yiğitliğin, korkusuzluğun, cesaretin, vatan ve millet sevgisinin nişanıdır. Gurur kaynağımız, yaşayan canlı tarihimiz olan gazilerimiz, her zaman başımızın tacıdır ve sadece bir gün değil her daim gönüllerimizin en müstesna köşesindedir. Yurdumuzun birlik ve bütünlüğüne, bağımsızlığımıza, millet iradesine ve mukaddes değerlerimize göz diken, emperyalist güçlere ve iş birlikçilerine karşı hiç tereddüt etmeden cansiperane vatan savunması yapan, ilelebet bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize layık oldukları değeri, saygıyı ve sevgiyi sunmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin birliği uğruna terörle mücadelede, vatan savunmasında ve 15 Temmuz’da canlarını feda eden, kadimden itibaren bu toprakları bize vatan kılan âziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Hayatta olan tüm kahraman gazilerimizin ’19 Eylül Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.