Vali Ümit’ten Gerede çıkarması

Haber: BMA

Gerede’yi ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk olarak başta Gerede Belediyesi ve Gerede Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla Mehmet Zeliha Güzelce İlkokulunda yapılan; ''Şehit İlhan Sezer Kütüphanesinin'' açılışına katıldı. Ahmet Ümit’e Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili Ergün Çakır, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mehmet Çongar, İl Genel Meclis Üyesi Ali Kemal Atay, İl ve İlçe Birim Amir ve Müdürleri, STK Temsilcileri ve Deri Sanayi İş Adamları da eşlik etti. Şehit İlhan Sezer’in ailesinin de katıldığı açılış edilen dualar ile gerçekleştirildi. Vali Ümit ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde arıtma tesisini ve bölgede faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.