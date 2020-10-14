Vali Ümit’ten helikopterli denetim

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Ahmet Ümit, doğal güzellikleri ile ünlü ilimiz Bolu’yu, Jandarma helikopteri ile havadan denetledi. Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı’ndan temin edilen helikopter, Bolu İl Jandarma Komutanlığı bahçesinden havalandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in ilimizi havadan denetimine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ile DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru katıldı.

Sırasıyla Karacasu Beldesi, Gölcük Tabiat Parkı, Aladağ, Seben Taşlıyayla Göleti, Sarıalan, Kartalkaya, Köroğlu Dağları, Tekkedere Barajı ile aynı güzergâhta yer alan yaylalar, ormanlık alanlar ve dereler incelendi. Denetlemede, yaylalardaki kaçak yapılaşma, yangında hasar gören ormanlık alanlar ile orman yapısı ve bölgede bulunan dere, göl, gölet ve barajlardaki görünen su kaynakları rezerv ve çevre kirliliği yönünden kontrol edildi.

Geçtiğimiz günlerde Dörtdivan İlçesi Ortaköy mevkiinde çıkan orman yangının çıktığı alan da havadan görüntülendi. İncelenen alanlar ile ilgili helikopterden görüntü ve fotoğraflar çekilerek kayıt altına alındı.