Vali Ümit’ten kar lastiği uyarısı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde, geçtiğimiz hafta başlayan ve dün saat 21.00 itibariyle şiddetini artırarak aralıksız devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde etkili oluyor. Kar yağışının zaman zaman tipi ve fırtına şeklinde devam ettiği Bolu Dağı’nda sürücüler güçlükle ilerliyor. Ağır araçların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu’nda meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle kapanan yol, ekiplerin çalışmalarıyla açılarak normale dönüyor.

GÜZERGAH KAMERALARLA TAKİP EDİLİYOR

Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu TEM’in 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişi Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği’nde bulunan 93 kamerayla 24 saat boyunca izleniyor. Güzergahta meydana gelen trafik kazası, araç yangını ve araç arızaları, telsiz aracılığıyla ekiplere bildirilerek, olaylara kısa süre içerisinde müdahale ediliyor.

“SABAH SAATLERİNE KADAR KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK”

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele eden karayolları ekiplerini ve Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek Kontrol Merkezi Bakım İşletmesi Şefi Murtaza Beşiroğlu'ndan karla mücadele çalışması hakkında bilgi aldı.

Vali Ümit burada yaptığı açıklamada, kar yağışı başlamadan önce hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Başlayan kar yağışı ile birlikte karayollarında bulunan altı şeflik ve bunlara bağlı ekiplerle sabah saatlerine kadar koordineli bir şekilde çalıştık. Bu çalışmalar gün boyunca da sürdü. İlimiz sınırları içerisinde hamdolsun kayda değer bir sorun yaşanmadı" dedi.

Trafikte kısa süreli aksamalar olduğunu da belirten Ümit, "Alınan tedbirlerle birlikte başka bir sorun yaşamadık bu saate kadar geldik" ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Vali Ümit, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:"Kar yağacak ve bizler de vatandaşların ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlayacağız. Sürücülerimize de önemli görevler düşmekte. Sürücülerimiz araçlarına bakım yaptırdıktan sonra yola çıksınlar. Kuralların getirdiği yükümlülükler neyse onu mutlaka taşımamız lazım. Bu bireysel değil, aynı zamanda toplumsal da bir sorumluluk. Sadece kendimizi değil, karşı taraftaki insanları da düşünmemiz gerekiyor. Her zaman tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor."

KAR LASTİĞİ UYARISI

Bölgede ekipler tarafından kar lastiği kontrollerinin yapıldığına işaret eden Vali Ümit, "Araçlarda kar lastiğinin olması lazım. Özel araçların da kar lastiklerimi takmalarını tavsiye ediyoruz. Kar lastikleri ciddi bir şekilde trafiğe olumlu katkı sağlıyor. Bütün vatandaşlarımızdan temennimiz o ki araçlarına mutlaka kar lastiği taksınlar" diye konuştu.