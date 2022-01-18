Vali Ümit’ten Nüfus Müdürlüğüne ziyaret



Haber: S.Özge Yücel

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kimlik kartı, ehliyet, pasaport, nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin yürütüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında İl Müdürü Nevzat Gilan’dan bilgiler aldı. Ümit, yeni konseptin, nezih ve ferah bir ortamda vatandaşlara teknolojinin son imkânlarını kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunacağını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Yeni konsept ve güçlendirme çalışmalarını incelemek üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne ziyarette bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit hizmet binasında vatandaşa sunulan hizmetleri yerinde gördü.

Nüfus işlemleri için kuruma gelen vatandaşlarla yenilenen konseptle ilgili sohbet eden Vali Ümit, “Böylesine donanımlı bir ortamda personelimize düşen vatandaşlarımızın işlerini müşfik, mütebessim ve en seri şekilde yaparak onların memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkartmaktır” şeklinde konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Vali Ahmet Ümit, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimizin yeni konseptle faaliyete geçirilmesinde emeği geçen herkese, vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretinin devamında vali ümit, çalışan personele çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretine son verdi.