Vali Ümit’ten Özel İdareye Operasyon

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz hafta Özel İdareye yapılan operasyon, bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır Şube Müdürlüğü yapan 3 müdürün yerleri değişti. Bir nevi rotasyon niteliğinde olan operasyondan kimsenin haberi olmadı. Son günlerde tartışmaların gündemine oturan Özel İdarede yapılan yanlışlar sonrası Vali Ümit düğmeye bastı. Operasyonda Su Kanalizasyon Müdürü olarak görev yapan Mutlu Kılıç Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak atandı. Yol Şube Müdürü Sedat TürkanPlan Proje ve Yatırım müdürü olarak, Mehmet Ali Aytekin’de su ve kanalizasyon hizmetleri müdürü olarak atandı. Yapılan atamalar sonrası, Özel İdare Müdürlüğünde çalışmaların ve hizmetlerin daha verimli hale gelmesi öngörülüyor.

Ayrıca yapılan değişimden Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’nin haberi olmadığı da gelen bilgiler arasında. Yapılan rotasyon sonrası, müdürlerin görevleri değişerek yeni görevlerine başladığı öğrenildi.