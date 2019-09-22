Vali Ümit’ten panayıra ziyaret

Haber: BMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in Gerede İlçesine hem ekonomik yönden önemli katkı sağlayan hem de ilçenin tanıtımı açısından büyük önem arz eden Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı ziyaretinde Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da hazır bulundu. Panayırda bulunan esnafı gezerek sohbet eden ve sattıkları ürünler hakkında bilgiler alan Vali Ahmet Ümit, esnafa bol ve hayırlı kazançlar diledi. Ülke genelinden ziyaretçi akınına uğrayan Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırını ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet eden Vali Ümit, vatandaşlara nerelerden geldiklerini sorarak vatandaşlarımızın panayır hakkındaki düşüncelerini dinledi. Panayıra katılımları dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Vali Ümit, panayırı ziyarete gelen HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ile de buluşarak bir süre sohbet etti. Gerede Panayırı birinci ve ikincisi olmak üzere 15 gün ara ile altı gün sürecek. Gerede Panayırlarının 1.’si 20-21-22 Eylül, ikincisi ise; 04-05-06 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek