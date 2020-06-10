Vali Ümit’ten randevulu sistem açıklaması

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Valisi Ahmet Ümit, uzun bir aradan sonra çalışmalarına yeniden başlayan İl Genel Meclisi’nin ilk toplantısına katıldı. Milli parklara randevulu sistem getirilmesi konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Ümit konunun bazı kesimlerde konuyu anlamamaktan dolayı bir problem olduğunu hissettiğini vurgulayarak “Bir kere herkes şunu bilsin vatandaşa rağmen biz iş yapmayız. Vatandaşımızın isteği dışında bir iş yapmayız. Bunun dışında vatandaşımızın ihtiyacını karşılamaya yönelik ya da misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya yönelik tedbirler almak gerekirse alırız. Bizde en çok turist çeken yerler milli parklar. Bunlarında yönetimi Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde yani Tarım Orman Bakanlığı’na bağlı. Onlar bu konuda zaten çalışma yapıyor ama şu aşamada devreye girmiş ve girecek bir durum yok. Buradaki temel şart şu basit ifadeyle Yedigöller’de insanların normal şartlarda kullanabileceği alan 130 dekar civarında. Oraya 10 binin üzerinde insan geliyor günlük. Yani kişi başına 13 metrekare bir yer kalıyor. Biz çok önemli bir süreçten geçtiğimizi vurguluyoruz. Bu sürecin içerisinde eğer biz milli parklarda ya da başka bir yerlerde sosyal mesafeyi uygulayarak hijyene dikkat edebileceksek çok rahat bir şekilde bir çok hizmet yürüyebilir. Eğer sosyal mesafeye dikkat edilir, hijyene dikkat edilir ve pandemiyi körükleyecek herhangi bir olumsuz uygulama olmazsa eğer şu aşamada randevulu sistem uygulanmaz. Ama randevu sistemi bir taraftan hazırlanıyor. İhtiyaç halinde devreye sokulacak. Ne zaman ihtiyaç olacak. Az önce arz ettiğim gibi 130 dekar bir yere 10 bin 13 bin insan geliyorsa bir anda bunu düşünmek gerekiyor. Bunu iyi yönetmek lazım. İyi yönetmediğimiz takdirde hem doğaya yazık olur hem de insanlarımız bundan rahatsız olur. Biz aslında vatandaşlarımızdan almış olduğumuz talepler doğrultusunda bazı uygulamaları yapıyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda işler yürüyecektir. Şu aşamada randevulu sistem uygulaması hiçbir yerde yok. Bu vesile ile ben hakikaten hem kendi vatandaşlarımızı hem de uluslararası misafirleri Bolu’nun her tarafını görmeye davet ediyorum. Ben yaylaları ve ilçeleri dolaştım ve hakikaten doğa harikası her taraf. Ama bu doğa harikasını layık olduğu şekilde kullanmamız ve teşhir etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler içerisinde buna yönelik çalışmalar olacak” dedi.

“BU SENE 4 ANA SEKTÖRDE YAKLAŞIK 63 MİLYON TL TUTARINDA BİR YATIRIM PLANLADIK”

Yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili de konuşan Ümit “75 gün sürenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde kabinenin kararlarıyla tekrar normalleşmeye geçiyoruz. Bu kapsamda il genel meclisimiz bugün çalışmasına başlayacak. Bahsettiğim gibi mart ayını başından itibaren başlayan ve şimdiye kadar hiç alışık olmadığımız bir hayat ile karşılaştık. Camilerimiz kapandı, birbirimize yaklaşmak yerine aman uzak dur deme noktasına geldik. Pandemi ile mücadelede ülkemiz tüm dünya üzerinde 11’inci sırada. Aynı şekilde ülkemize paralel olarak ilimizde de iyi bir mücadele verdik ve 1 Haziran’dan itibaren normalleşmeye geçtik. Yönetim olarak yaptığımız ve yapacağımız yatırımları özetlemeye çalışacağım. 4 ana sektörde yaklaşık 63 milyon TL tutarında bir yatırım planladık bu sene. Sizlerin onayından geçen bütçe dahilinde planlamalar yapıldı. Çalışmalar başlatıldı. Sene başından itibaren çalışmalara başlandı ve şuanda ekiplerimiz bazı köylerde gerek asfalt çalışması gerek içme suyu amacında çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah 2020 yılı yatırım yılı programı içerisinde 16 km sıcak asfalt, 73 km ikinci kat asfalt, 182 km ikinci kat asfalt olacak şekilde toplamda 276 km asfalt yapımı planlanıyor. Bu projelerden 254 köyümüz ve mahalleleri faydalanacak. İne köy meydanlarından düzenlemeler yapıyoruz. Kilitli parke taşı yapılıyor. 95 bin metrekare il genelinde kilitli parke yapılacak ve bundan 104 köyümüz ve 23 mahallesi faydalanacak. Yine 58 tane içme suyu projemiz var. İçme suyu projelerinde neler var; depoların yapımı, irsaliye hatlarının yapımı, depoların bakımı, özellikle bütün içme suyu şebekelerine klorlama cihazı alıyoruz bu sene. Senenin sonunda inşallah klorlama cihazı olmayan hiçbir şebekemiz kalmayacak. 53 tane yangın hidratı alacağız. Köylerimizde birçok ahşap ev var ve yangınlar çabuk yayılıyor. Bugüne kadar bu sene içerisinde can kaybımımız olmadı ama mal kayıpları yaşandı. Bunlara karşı en hızlı şekilde müdahale edebilmek adına yangın hidratları alınacak. 39 bin metre içme suyu borusu alacağız. 14 adette atık su projemiz var bu projelerden 20 köy 7 mahalle faydalanacak. Arıtma tesisi yapılmadan kanalizasyon asla yapılmayacak. Baştan beri söylediğimiz gibi çevreye karşı duyarlı olmaya devam edeceğiz. Senenin sonunda inşallah açığa akan evsel atıklar kalmayacak. En kötü ihtimalle kapalı alanlarda bertaraf edilecek. 2 adet gölet yapımı planımız var. 12 bin metre sulama suyu borusu alacağız. İki göletin bakım onarımı yapılacak. Bunlardan 3 köyümüz ve 3 mahallesi faydalanmış olacak. Ayrıyeten 482 köyümüzün rutin ihtiyaçları da karşılanmış olacak. Sonuç olarak 169 bin vatandaşımızın faydalanacağı bir hizmet sunacağız. Köylümüzün refah seviyesini yükseltmek için bu yatırımları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“ERGENEKON’DAN ÇIKAR GİBİ BU PANDEMİ SÜRECİNDEN ÇIKACAĞIZ”

Son olarak pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ümit “Bu sene önemli bir süreçten geçtik ve geçiyoruz. Herkesin endişesi şuydu Türkiye yatırım yapabilecek mi? Türkiye sıkıntıya düşecek mi diye tereddüt içerisinde olanlar vardı. Ülke ve il olarak bu noktaya kadar çok iyi geldik. İnşallah biz millet olarak Ergenekon’dan çıkar gibi bu pandemi sürecinden çıkacağız. Çünkü bunu görüyoruz hissediyoruz. Yüzün üzerinde ülkeye devletimiz sağlık ekipmanı gönderdi birçok ülkeye yardım yaptı. Yine bu kısa süre içerisinde devletimiz binlerce yatak kapasiteli 45 günde hastaneler yapıldı. Herkes gibi biz de belki bu pandemi sürecinde olumsuz etkilendiğimiz yönler oldu ve olacak ama yine yetkililerimizin ifadelerine göre özellikle sağlık turizminin de gelişmesi ile birlikte çok ciddi şekilde bir amorti sağlanmış olacağını görüyoruz inanıyoruz. Küçük bir örnek verecek olursak biz bir hafta içerisinde solunum cihazı üreterek ihraç ettik. Kısacası tüm dünyanın ihtiyacı olan bir malzemeyi 1 hafta içerisinde üreterek tüm dünyaya satmaya başladık” ifadelerini kullandı.