Vali Ümit’ten SGK’ya ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Vali Ahmet Ümit, 4A,4B,4C’li sigortalılık işlemlerinin yürütüldüğü Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Ahmet Ümit, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, SGK hizmet binasının vatandaşlara daha iyi ve daha hızlı hizmet vermek için yenilendiğini söyledi.

SGK Hizmet binasının mevcut fiziki şartları ve personel durumu hakkında bilgiler alan Vali Ümit, sosyal güvenlik alanında verilen hizmetler, sigortalı sayıları, aylık bağlama işlemleri, genel sağlık sigortası, prim tahakkuk tahsilât oranları, faal olan işyerleri ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Hanefi Taştan’dan bilgiler aldı.

Devletin Bolu’ya yakışan, çok fonksiyonel bir SGK binası yaptığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit; “Böylesine güzel bir ortamda personelimize düşen vatandaşlarımızın hizmetlerini en seri şekilde yaparak onların devletten memnuniyet derecelerini en yükseğe çıkartmaktır” dedi.

Kurum birimlerini de gezerek çalışanlarla sohbet eden Vali Ümit ziyareti, Kurum Müdürü SGK İl Müdürü Taştan’dan kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alması ile sona erdi.