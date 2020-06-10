Vali Ümit’ten son dakika “VAKA” açıklaması

Haber: C. Kutay Aykan

Vali Ahmet Ümit, İl Özel İdaresi Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirerek, ilimize yapılacak olan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Ardından, Ergenekon’dan çıktığımız gibi bu pandemi hastalığından büyük bir başarıyla çıkacaklarından emin olduğunu vurguladı.

Ardından Vali Ümit, Bolu’da vaka sayılarını da açıkladı. Vali Ümit, 10 gün içerisinde 23 vakanın meydana geldiğini ve bu vakaların tedavilerinin sürdüğünü, salgından dolayı en başarılı ilin Bolu olduğunu da söyledi.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, çıkartılan valiler kararnamesi ile 41 ilin valisinin yeri değişirken, yaklaşık 2 yıldır Bolu Valisi Ahmet Ümit’in ise yeri değişmedi. Bir soru üzerine Vali Ümit; “Yaklaşık 2 yıldır Bolu halkına hizmet vermenin onur ve gurunu yaşıyorum. Kararname olayı Cumhurbaşkanımızın tasarrufunda olan bir olaydır. Kararnamede benim adım geçmiyor. Kaldığımız yerden Bolu halkına hizmet vermeye devam edeceğim. Bolu’yu ve Bolulu vatandaşlarımızı çok seviyorum. Bolu’ya hizmet etmekten de onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 12:04