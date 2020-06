Vali Ümit’ten yayladaki yıkıma ilişkin açıklama

Haber: N. Halid Altundal

İlimizin en uğrak yerlerinden olan At Yaylasında bazı vatandaşların kamu arazilerine çit ve tel örgü çektiğinin tespiti üzerine Bolu Valiliği harekete geçti. Valilikten alınan karar sonrasında ekipler At Yaylasında kaçak çit ve tel örgülerin yıkımına başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit de yazılı bir basın açıklaması yaparak konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

“MERALARIN İŞGAL EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR”

Vali Ümit açıklamasında, “At Yaylası çevresinde bulunan meraların tel örgü, çit vb. malzemeler kullanılarak çevrilmek suretiyle işgal edildiği ve hayvanların otlama alanlarının daraltıldığı yönünde alınan ihbarlar üzerine meralardan sorumlu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce mahallinde yapılan incelemeler neticesinde ihbarların doğru olduğu tespit edilmiştir. Yasal olarak Belediye sınırları içinde meydana gelen işgallerin kaldırılması ilgili Belediye Başkanlığının, Belediye sınırları dışındaki işgallerin bertaraf edilmesi ise İl Özel İdaresinin görevleri arasındadır” dedi.

“YAPILAN ÇALIŞMALAR MEVZUATA UYGUN”

Söz konusu yaylanın Bolu Belediyesi mücavir alanı içerisinde olması sebebiyle meraların işgal edildiğinin Bolu Belediye Başkanlığıyla paylaşıldığının belirtildiği açıklamada Vali Ümit ayrıca, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca takip edilen ve ‘İmar Barışı Kanunu’ olarak bilinen mevzuatta belirtilen tarihten önce yapılan yapılar hariç olmak üzere, At Yaylasında 31.12.2017 tarihinden sonra işgal edilen meralardaki çitler ve tel örgüler yasal olarak sorumlu olan Bolu Belediye Başkanlığına ait ekiplerce kaldırılmaktadır. İşgallerin kaldırılması sırasında görev alan kamu kurum ve kuruluşları, ilgili kanunlar çerçevesinde meraların asıl amacına uygun olarak hayvancılık yapan vatandaşlarımız tarafından kullanılabilmesi için görevlerini yapmaktadırlar. Yapılan çalışmalar mevzuata uygun olarak devam etmekte olup konu Valiliğimizce takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi.