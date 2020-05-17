Vali Ümit’ten yaz kıyafeti genelgesi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Vali Ümit imzasıyla yayınlanan genelgede, “Yaz mevsimi ile birlikte hava sıcaklığının artmasının çalışma şartlarını olumsuz yönde etkileyebileceği dikkate alınarak, iklim koşullarının olumsuz etkilerini azaltmak ve görevin daha rahat yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgi (a) Yönetmeliğin 5'inci maddesi ila ilgi (b) Genelgede belirtilen hususlara uyulmak ve sıralı amirlerce titizlik ve duyarlılıkla konuya gereken önem verilmek ve izlenmek şartı ile ilgi (a) Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince 15 Mayıs - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında ilimizde yaz kıyafeti uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür.

İlgi (b) Genelge gereğince yaz kıyafeti uygulaması döneminde ceket giyme ve kravat takına zorunluluğu bulunmayacaktır. Yönetmelikle belirtilen diğer konulara uyularak, kamu personelinin devlet memurun duyulan itibar ve güvene uygun şekilde giyinmesi sağlanacaktır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarında çalışan tüm personelin daha kolay temizlenebilen pratik elbiselerle ikinci bir emre kadar dairelerinde serbest kıyafetlerle görevlerini ifa edebileceğine ilişkin ilgi (c) talimatımız 15.05.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre belirli kıyafet zorunluluğu olanlar kendi mevzuatlarına uyacaklardır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim” denildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 13:57