Vali Ümit’ten yeni covid-19 açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele devam ederken pozitif vakalardaki artış sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından önceki haftalarda ülke genelinde geniş çaplı koronavirüs denetimi gerçekleştirilmesi için genelgeler yayımlanmıştı. Bu kapsamda geniş çaplı denetimlerle ilgili 3’üncü genelge yayınlandı ve ilimizde de Bolu Valisi Ahmet Ümit öncülüğünde denetimler başladı. Vali Ahmet Ümit öğle saatlerinde denetim için sahaya çıktı. Denetimler öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ümit, koronavirüsle ilgili ilimizdeki durumu aktardı.

Vali Ümit yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi Mart ayından itibaren ülkemiz genelinde pandemiyle mücadele devam ediyor. Bu mücadele sürecinde zaman zaman rakamların arttığını görüyoruz. Haziran ayı itibariyle normalleşmeye başlamıştık. Biz konuyu takip etmek için, değerlendirmek için hem Pandemi Kurulumuzu hem Hıfzıssıhha Meclisimizi topladık. Pandemi Kurulumuzda beyin fırtınası yaptık. Mecliste tartışmalar yaptık. İlimizin koronayla mücadele performansını ve içerisinde bulunduğu durumu tartıştık” dedi.

“65 VATANDAŞIMIZ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA”

İlk aylarda ülkemiz genelinde son günlerde pozitif vakalarda bir yükselmeyi gördüklerini belirten Vali Ümit açıklamasında ayrıca, “Bu yükselmeye paralel olarak bizde de bir takım vakalar ve artışlar oldu. Kısacası son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyonda olması gereken vatandaşlarımızın sayısı arttı, pozitif vakalar arttı. Bugün itibariyle 65 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altında. Bu biraz azalıyor, bazen yükseldiği de oluyor. Ama netice itibariyle vakalarda istemediğimiz şekilde artış görüyoruz. Şimdi hem Pandemi Kurulunda hem Hıfzıssıha Meclisinde yapmış olduğumuz beyin fırtınasında bunun gerekçeleri sebepleri araştırıldı. Sebeplerinin en başında iki tane husus olduğu görüldü.

“ÖNCEKİ KARARLARA GÖRE DAHA RADİKAL KARARLAR DİYEBİLİRİZ”

Vali Ümit konuşmasının devamında vaka artışlarının sebeplerini aktararak, “Bir tanesi; bir kere il dışından gelen, izole olması gerekirken ilimize gelen vatandaşlarımızla yakın temasları olduğunu gördük. Yine il dışından gelen insanlarla fazla bir temas olması sebebiyle vakaların arttığını gördük. Bir tanesi de kurallara uyulmaması olduğunu gördük, ama hangi kurallara? Daha çok toplu etkinliklerin yapıldığında kurallara uyulmadığını tespit ettik. Yani düğünler, taziyeler, sünnet düğünleri, nişan, kına vb. toplu etkinlik nerede varsa oralarda maalesef kurallara yeterince uyulmadığını anladık, gördük, tespit ettik. Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda; yine tabi ki bilim kurulunun da tavsiyelerini göz önünde bulundurarak Hıfzıssıhha Meclisimiz toplandı ve konuyla ilgili yeni şartları yeni durumları göz önünde bulundurarak yeni kararlar aldı. Önceki aldığımız kararlara göre daha radikal kararlar diyebiliriz bunlara” ifadelerini kullandı.

Vali Ahmet Ümit açıklamalarına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince ilimiz Bolu geneli için alınan yeni koronavirüs tedbirleri kararlarını tek tek açıkladı. Vali Ümit konuşmasının ardından İzzet Baysal Caddesi üzerine bulunan işletmelerde ve cadde/sokaklarda denetimlerde bulundu. Vali Ümit denetimlerle ilgili olarak amaçlarının ceza yazmaktan çok vatandaşları kuralları uymaları konusunda uyarmak olduğunu bildirdi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.