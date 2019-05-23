Vali uyardı

HABER: Aysun Beykoz

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta Kuzey Afrika kaynaklı toz aşınımı beklendiği kaydedildi. Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin Bolu Valisi Ahmet Ümit’detwitter hesabından bir açıklama yayınladı. Ümit açıklamasında, “Meteorolojik verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar toz taşınımı beklendiğinden vatandaşlarımızın görüş mesafesinde azalma,hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur yağışı vb konulara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ilanen duyurulur” ifadelerini kullandı.