Vali, vakaların arttığı Gerede’ye gitti

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit, özellikle il dışından gelen vatandaşlarla temas nedeniyle vaka sayılarında artış gözlenen Gerede ilçemizde denetlemelerde bulundu. Gerede ilçemizde ilk olarak Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar alınan ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Ömer Ersever, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Gerede ilçesinde vaka artışlarının il ve ilçe dışından gelen vatandaşlara temastan kaynaklandığını belirten Vali Ümit, “Koronavirüsle mart ayından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz genelinde ve illimizde de Valiliğimizin koordinesinde ilgili kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Ancak son geldiğimiz noktada özellikle Gerede ilçemizde her geçen gün pozitif vakaların arttığını görüyoruz. İlçemizdeki salgın yayılım hızı çoğunlukla yakın illerimizden gelen misafirlerimizle yaşanan temastan kaynaklanmaktadır. Özellikle sizlerden ricamız köylerinizdeki ve mahallelerinizdeki vatandaşlarımıza il ve ilçemiz dışından gelen misafirlerle temas kurmamaları gerektiğini anlatmanızdır” dedi.

“İZOLASYON KURALLARINA ÖNEMLE RİAYET EDELİM”

Salgının yayılmasının izolasyona tabi olan vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmemesinden kaynaklandığının altını çizen Vali Ümit, “İzolasyona tabi olduğu halde kuralları ihlal eden vatandaşlarımız, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve kimlik sorgulamalarıyla tespit edilerek karantina süreleri tamamlanıncaya kadar KYK yurdunda zorunlu ikamete tabi tutulacaklardır. Ayrıca yurtta kaldığı süre içerisinde yapılmış olan tüm harcamalar da kendilerinden tahsil edilecek, para cezası yazılacak ve Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi gereğince haklarında toplum sağlığını tehlikeye sokmaktan suç duyurusunda bulunulacaktır. Eğer birilerinin hastalığına veya ölümüne sebep olurlarsa haklarında tazminat davası açılacaktır. Lütfen İzolasyona tabi olan vatandaşlarımız evlerinden dışarıya çıkmasınlar ve temastan kaçınsınlar” dedi.

“ZİYARETLERİ DURDURUNUZ”

Koronavirüsle mücadelede vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları gerektiğini ifade eden Vali Ümit, “Salgınla mücadelede esas olan evde kalınmasıdır. Zorunlu olarak dışarıya çıkmamız gerekiyorsa, hayatın her alanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymamız, kalabalık ortamlardan uzak durmamız ve ziyaretleşme yapmamamız gerekiyor. Salgının önüne geçebilmek için ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de nişan, kına gecesi, sünnet düğünü, köy ve sokak düğünleri, asker uğurlama v.b. tüm toplu etkinlikler ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Düğünler ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek ve Nikâh merasimleri en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacaktır. Gelin ve damadın 1. ve 2. Dereceye kadar yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı vatandaşlarımızın nikâh törenlerine katılmasına müsaade edilmeyecektir. Her düğün, iki kamu görevlisi tarafından baştan sona gözlenmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca gerek mesire yerlerine girişlerde gerekse şehirlerarası yolcu bileti satılırken ve toplu taşıma araçlarına binerken HES kodu sorulmaktadır. Burada esas olan herkesin üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirmesidir. Hepimiz bunu sefer görev emri gibi algılayıp koronavirüs bitti denilene kadar bu tedbirlere titizlikle riayet etmeliyiz” dedi.

“TEMEL PARADİGMAMIZ İNSAN SAĞLIĞINI EN UÇ NOKTAYA KADAR KORUMAKTIR”

Toplantının ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde ve denetlemelerde bulundu. Denetlemelerde işletme sahibi ve işçilerle sohbet eden Vali Ümit; “Temel paradigmamız insan sağlığını en uç noktaya kadar korumaktır. Bunu korurken üretimi aksatmadan, ekonomik istikrara olumsuz etki etmeden ve hayatı normal akışını yürüterekten gayret etmek, çalışmak, tedbirleri almak ve uygulamakla mükellefiz. Koronavirüslemücadeleden daha güçlü çıkabilmemiz için iş yerlerinde gerekli tedbirleri en üst seviyede alıp, çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 15:30