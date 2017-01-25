Haber; Esra ÖZTÜRK

Lova Otel'de ki toplantıya Yalova Valisi Tuğba Yılmaz başkanlık yaptı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülfikar Dağlı ile Yalova, Düzce, Bolu, Sakarya belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret odası başkanları da katıldı. MARKA'nın aylık ekonomik görünüm raporunun sunumu ile başlayan toplantıda 2017 yılı yatırımları, bu yatırımlara ayrılan paylar, illerin sundukları projelerde görüşüldü. 2016 yılı Aralık ayı harcama ve faaliyetlerinin sunumu ile devam eden toplantıda, 2017 yılı bütçesi de oylanarak kesinleşti. 2017 yılı teknik destek programlarının değerlendirilmesi, inovasyon çalışmaları, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası'nın geliştirdiği "Güdümlü Proje Desteği" fikrinin değerlendirilmesi maddelerinin görüşülmesi ile toplantı devam etti.

Toplantıda bölgesel kalkınmanın sağlanması, illerin tanıtımının güçlendirilmesi, projelere daha fazla destek sağlanması konularında da fikir alışverişi yapıldı.