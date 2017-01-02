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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Vali ve eşinden yeni yıl ziyaretleri

    Bolu Valisi Aydın Baruş 2016 yılının son gecesinde sevgi evlerinde kalan çocukları, karakollarda görevleri başındaki emniyet mensuplarını ve 2017 yılının ilk bebekleri ile ailelerini ziyaret etti. Vali Baruş ziyaretlerinin sonunda 2017 yılının herkes için iyi geçmesi temennisinde bulundu.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 10:12
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    Vali ve eşinden yeni yıl ziyaretleri
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    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi NagihanBaruş, 2016 yılının son gecesinde ilk olarak sevgi evlerini gezdiler. Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla sohbet eden ve onların oyunlarına iştirak eden Vali Baruş ve eşi NagihanBaruş, çocuklara derslerinin nasıl olduğunu ve 2017 yılından beklentilerini sordular. Sevgi evlerini sık sık ziyaret eden Vali Baruş ve eşi NagihanBaruş’u çocukların tanıması nedeni ile samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Timuçin Erem de hazır bulundu.

     İZZET BAYSAL BAHÇELİEVLER POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

    Vali Aydın Baruş’un ikinci durağı ise İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nde  görevleri başında olan polis memurlarına oldu. İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’ne giden Vali Baruş’u İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel karşıladı.

    Ziyarette ayrıca Bolu’ya göreve gelen Polis Özel Hareket (PÖH) ekibi de yer alırken, Vali Baruş PÖH ekibi ile bir süre sohbet etti.

    Buradaki ziyarette de her polis memurunun yanına giden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş, Bolu'daki huzuru sağlamada  gece gündüz özverili bir şekilde çalışan emniyet  mensuplarını tebrik ederek, “İlimizin asayişi ile ilgili çok büyük katkınız var ve özverili bir şekilde çalışıyorsunuz. İlimizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde uyuması sizlerin özverili bir şekilde çalışmasına bağlı. Allah yardımcınız olsun” dedi.  

    Vali Baruş daha sonra karakolda görevleri başındaki polis memurlarını ziyaret ederek  yeni yıllarını  kutladı ve tatlı ikramında bulundu.

     YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ ZİYARET EDİLDİ

    Diğer taraftan  Bolu Valisi Aydın Baruş’un eşi NagihanBaruş da İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne giderek burada 2017 yılının ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti.

    Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri ile sohbet eden NagihanBaruş,2017 yılının  bebekler ile ailelere şans getirmesini dileyerek, çocuklarına sağlık ve uzun ömürler  temennisinde bulundu. NagihanBaruş ziyaret ettikleri bebeklere de birer altın hediye etti.

    İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ziyaretinde NagihanBaruş’aBolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri  Dr. Şevki Erdal, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol eşlik etti. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, 2016

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