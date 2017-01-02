HABER: Ceylan BEYKOZ

Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi NagihanBaruş, 2016 yılının son gecesinde ilk olarak sevgi evlerini gezdiler. Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla sohbet eden ve onların oyunlarına iştirak eden Vali Baruş ve eşi NagihanBaruş, çocuklara derslerinin nasıl olduğunu ve 2017 yılından beklentilerini sordular. Sevgi evlerini sık sık ziyaret eden Vali Baruş ve eşi NagihanBaruş’u çocukların tanıması nedeni ile samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Timuçin Erem de hazır bulundu.

İZZET BAYSAL BAHÇELİEVLER POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

Vali Aydın Baruş’un ikinci durağı ise İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nde görevleri başında olan polis memurlarına oldu. İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’ne giden Vali Baruş’u İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel karşıladı.

Ziyarette ayrıca Bolu’ya göreve gelen Polis Özel Hareket (PÖH) ekibi de yer alırken, Vali Baruş PÖH ekibi ile bir süre sohbet etti.

Buradaki ziyarette de her polis memurunun yanına giden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş, Bolu'daki huzuru sağlamada gece gündüz özverili bir şekilde çalışan emniyet mensuplarını tebrik ederek, “İlimizin asayişi ile ilgili çok büyük katkınız var ve özverili bir şekilde çalışıyorsunuz. İlimizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde uyuması sizlerin özverili bir şekilde çalışmasına bağlı. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Vali Baruş daha sonra karakolda görevleri başındaki polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve tatlı ikramında bulundu.

YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ ZİYARET EDİLDİ

Diğer taraftan Bolu Valisi Aydın Baruş’un eşi NagihanBaruş da İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne giderek burada 2017 yılının ilk bebeklerini ve ailelerini ziyaret etti.

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri ile sohbet eden NagihanBaruş,2017 yılının bebekler ile ailelere şans getirmesini dileyerek, çocuklarına sağlık ve uzun ömürler temennisinde bulundu. NagihanBaruş ziyaret ettikleri bebeklere de birer altın hediye etti.

İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ziyaretinde NagihanBaruş’aBolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erdal, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol eşlik etti.