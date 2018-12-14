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14 Aralık 2018 Cuma
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    • Vali yardımcıları Adalet Sarayına hayran kaldı

    Bolu Vali Yardımcıları İlhan Turgut, Ahmet Atılkan, Çağlayan Kaya, 29 Ekim 2018 tarihinde yeni binasında fiilen çalışmaya başlayan Bolu Adalet Sarayını ziyaret ettiler.

    14 Aralık 2018 Cuma 11:27
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    Vali yardımcıları Adalet Sarayına hayran kaldı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Vali yardımcıları yeni hizmete giren Adalet Sarayına hayran kalırken, hayırlı olsun temennisinde bulundular. Bolu Vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal'ı ziyaret ettiler.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman,  Vali Yardımcıları İlhan Turgut, Ahmet Atılkan, Çağlayan Kaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz açıklamasında bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Vali, Yardımcıları, İlhan, Turgut

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