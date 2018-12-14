Haber: Kasım ŞAHİN
Vali yardımcıları yeni hizmete giren Adalet Sarayına hayran kalırken, hayırlı olsun temennisinde bulundular. Bolu Vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal'ı ziyaret ettiler.
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Vali Yardımcıları İlhan Turgut, Ahmet Atılkan, Çağlayan Kaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz açıklamasında bulundu.
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