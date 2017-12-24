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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu

    Vali Yardımcımız Mustafa Kemal Keskin 42 yıllık bürokrat hayatına 65 yaş haddi ile noktayı kodu. Ülkemin birçok yerinde yaptığı görevlerin sonuncusu Bolu’daydı! Görev süresi yaklaşık 4,5 yıl olmasına karşılık, çoğu Bolulu tanımadı. Devlet memuru yaradılışıyla verilen görev çerçevesinde işine odaklandı.

    24 Aralık 2017 Pazar 10:05
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    Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu

    Emeklilik yaklaştıkça, 42 yılın sadece anılarda kalmasını istemeyerek kitap yazmayı düşünmüş. Yazdığı kitabın ülkeyi yönetenlere, yaşayanlara, geleceğimiz gençlere manifesto olduğunu düşünüyorum. Köşemde Vali Yardımcımızın kitabının 10 maddelik manifestosunu yazarak, bilgilendirmek istedim. Yorum sizin olacak…

    Anadolu’nun köyünde doğup, zor ve çetin şartlar altında okuma imkânı bularak, Mektebi Mülkiye’den mezun olup, 42 yıllık mesleki hayatımda Vatan, Millet ve Atatürk Aşkıyla doğruluktan, dürüstlükten şaşmadan gece gündüz çalışarak, memleketimize hizmet etmeye çalıştım. Hak ettiğim yere gelemesem de Anadolu’muzun en ücra köşelerine götürdüğüm hizmetlerin mutluluğunu yaşıyorum. Vicdanen huzur içerisinde olmanın verdiği haz hiçbir şeyle mukayese edilemez.

    Memleketimizin, Gelişmesi, Kalkınması ve Atatürk’ün işaret ettiği Çağdaş Medeniyet Seviyesinin üzerine çıkarılmasına yönelik düşüncelerimi aşağıda özetlemek istiyorum;

    1)Anayasamızın 2. Maddesi :‘’   Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’’ hükmünde olup, Cumhuriyetimizin niteliklerine her zaman her yerde sahip çıkarak, koruyup gözetmeliyiz. Beşeriyetin çırpına çırpına bulduğu en güzel yönetim şeklinin Cumhuriyet Yönetimi, Laikliğin Cumhuriyetin temel harcı, Özgürlüğünde, eşitliğinde, adaletinde dayanağının ulusal egemenlik olduğunu, Adaletin, Mülkün temelini teşkil ettiğini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız.

    2)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları arasında, dil, din, mezhep, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç ayırımı gözetmeksizin,  Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik İlkesi mutlaka hassasiyetle uygulamalıdır. Vatandaşlar, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün olarak değerlendirilerek, Milli Birlik ve Beraberlik Ruhunu korumaya gerekli özeni göstermeliyiz.

    3)SULTAN Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet HAN’IN ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN Milletimizin bağrından yetişen Kahraman Devlet Adamlarımız olduğu bilinciyle, Tarihimizi, Milli ve Manevi Değerlerimizi koruyup gözeten, Atatürk İlkeleri doğrultusunda, bilim ve fenne önem veren, cehaleti yok edecek Milli Eğitimi mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Milli Bayram ve Törenlerimizi anlam ve amacına uygun olarak kutlamalıyız.

    4)Milli Kültürümüzü, koruyup, geliştirerek, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız. Sanata, sanatçıya daha çok önem vermeliyiz. İlim ve Bilim Adamlarımıza sahip çıkmalıyız. Onların düşünce ve fikirlerinden en iyi şekilde istifade etmeliyiz.

    5)Ekonomimizin temelini teşkil eden, Tarım, Sanayi, Turizmde gelişme ve kalkınma kapılarını mutlaka açmalıyız. Bilim ve Teknoloji ile Altyapı yatırımlarına daha çok önem vermeliyiz.

    6)Vali ve Kaymakamlar, görev yaptığı İl ve İlçede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcisi, Devletin temel taşı olduklarının bilinci içerisinde tüm vatandaşları şefkatle kucaklayıp,  kanunları kişi ve kuruluşlara eşit olarak uygulayarak hizmet etmelidir.                                                                         

    7)Milletvekilleri, Belediye Başkanları, kendilerini seçenlere değil, hiçbir ayrım yapmadan Milletin ve Belediye Halkının tamamına hizmet etmelidir. Siyasi Partiler,’ Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru ‘ olduklarının sorumluluğunun idraki içerisinde hareket etmelidir.

    8)Yasama, Yürütme ve Yargı Erkleri kesinlikle birbirinin görev alanına müdahale etmemelidir. Cumhuriyet Savcıları Cumhuriyetin Yasalarının gereğini yerine getirirken gereken duyarlığı göstermeli, Hâkimler,  her zaman her şartlarda Vicdanlarının sesini dinleyerek adil kararlar vermelidir.

    9)Silahlı Kuvvetler, Savaşta ve barışta Yurt Savunmasını yapmalıdır. Polis ve Jandarma, insan haklarına saygılı olarak, vatandaşların, gece gündüz can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gereken tedbirleri almalıdır. Her türlü teröre karşı topyekûn amansız mücadele, sonuna kadar sürdürülmelidir. Devletimizce Şehit Aileleri ile Gazilerimize maddi ve manevi desteğe devam edilmelidir.   Memurlar, Devlet Memurluğunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikteki davranışlardan kaçınmalı, Kanunları tarafsız ve eşit olarak uygulamalıdır.

    10)Her kademede liyakate önem vererek, Vatan, Millet ve Atatürk Aşkıyla dolu, dürüst, çalışkan Kamu Görevlilerinin hak ettikleri yere gelmesini mutlaka sağlamalıyız.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Vali, Yardımcımız, Mustafa, Kemal, Keskin

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