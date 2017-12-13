Haber: Semih Baykal

İlimize 1 Ekim 2012 tarihinde atanan ve 7 yıldan bu yana Vali Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Kemal Kesin, emekliye ayrılıyor. Keskin, emekliliğe ayrılmadan önce kurum kuruluş ve dernekleri ziyaret ederek vedalaşmaya başladı. Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, bu kapsamda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şubesini ziyaret etti. Ziyarette Keskin, dernek başkanı Selahattin Ünlüefe ve üyelerle hoş sohbet etti ve derneğin şeref defterini imzaladı. Vali Yardımcısının kendilerine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade eden dernek başkanı Selahattin Ünlüefe; “Sayın Vali yardımcımızın bizi ziyaret etmesinden dolayı son derece memnun olduk. Sayın Vali yardımcımız da bizim gibi 2 senede 3 senede bir yer değiştirmiş. Anadolu’nun bütün ücra köşelerinde görev yapmış. Beraber kendi anılarımızı tazeledik. Kendisine önümüzdeki zamanlarda başarılar dileriz” dedi.