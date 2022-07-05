Vali’den başkana 400 bin lira ceza

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaptığı incelemelerde Bolu Belediyesi’nin atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresine standartlara aykırı atık su deşarj yapıldığını tespit etti. 30 Haziran 2022’de yapılan incelemelerin ardından atık suyun bir kısmının arıtılmadan Büyüksu Deresine deşarj edildiği gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 TL idari para cezası kesildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç bunun üzerine bir de Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

2 KEZ CEZA KESİLMİŞTİ;

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaptığı incelemede 25 Şubat 2020’de Bolu Belediyesi’nin atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresine standartlara aykırı atık su deşarj yapıldığını tespit etmiş ve bu nedenle belediyeye 88 bin 499 TL idari para cezası uygulamıştı. 29 Eylül 2020’de de atık suyun bir kısmının arıtılmadan Büyüksu Deresine deşarj edildiği gerekçesi ile aynı fiilin 3 yıl içinde tekrar etmesinden dolayı ceza 1 kat artırılarak 176 bin 998 TL idari para cezası kesilmişti.