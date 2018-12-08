Haber: Gönül Olutürk

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilimiz Gerede ilçesine yaptığı ziyaretinde ilk olarak İlçe Kaymakamı Cengiz Günaydın’ı ziyaret etti. Gerede Kaymakamlığı önünden karşılanan Vali Ümit, daha sonra Kaymakamlık binası içerisinde yer alan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne giderek burada hem çalışanlarla hem de vatandaşlarla sohbet etti. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemleri hakkında vatandaşlardan bilgiler alan Vali Ahmet Ümit, “Önceliğimiz halkımızın sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerini yerine getirmektir. Vatandaşlarımızın işlem ve taleplerini daha hızlı ve daha etkin bir şekilde alıp, hassasiyetle takip ederek sonuçlandırmalıyız, bunun tedbirlerini alacağız” dedi.

BELEDİYEYE ZİYARET

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve beraberindeki heyet ilçedeki ziyaretine Gerede Belediyesi ile devam etti. Burada Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve çalışanlar tarafından karşılanan Vali Ümit, ziyaretinde Gerede Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler alarak Belediye Başkanı Allar ve Belediye çalışanlarına çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti, başarılar diledi.

VATANDAŞLARLA SOHBET

Bolu Valisi Ahmet Ümit daha sonra İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Mustafa Allar ve il müdürleri ile birlikte Gerede Merkez Kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda hoş bir sohbetin eşliğinde gerçekleşen ziyarette Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilçede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen talep ve istekleri not aldı ve gerekli çalışmaların yapılması için kurum müdürlerine talimatlar verdi. Geredeli Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Ümit, “Doğasıyla, insanıyla, ülke ekonomisine ürettiği katma değeriyle ve geçmişiyle gönüllerde özel bir yere sahip olan ilçemizin muhterem insanlarına selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

GEREDE TSO’DA ÇİN’Lİ MİSAFİRLER

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Gerede Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka tarafından karşılanan Vali Ümit, odanın Çin’den gelen misafirleri ile de sohbet etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen bir ayakkabı fuarına katılmak üzere İstanbul’a gelen Çin heyeti, Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka’nın daveti üzerine ilçeye geldiklerini ve burada dericilik sektörü ve ürünlerini inceleme fırsatı bulduklarını, Türkiye ile alış verişi artırmak için güzel temaslarda bulunduklarını kaydettiler.

Çinli misafirleri Gerede’de görmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Ümit, “Sizleri Tabiatın Kalbi Bolu’da görmekten son derece mutluyuz. Gerede ilçemiz dericilikle uğraşıyor ve bu anlamda ticaretimizin daha da gelişmesi için burada olmanız bizleri mutlu etti. Sizlerden önemli bir ricam var. Şimdi sizlerin aracılığıyla tanıdığınız tüm çevrenize buradan selam iletiyorum. Ülkenize döndüğünüzde Türkiye’nin ve Bolu’nun güzelliklerini komşularınıza da anlatın. Türkiye’de ve Bolu’da tatil programları yapın. Valizlerinizi hazırlayın geriye gelin” dedi. Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, Vali Ahmet Ümit’e oda çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Vali Ümit ve beraberindeki heyet daha sonra kamu kurumlarını ziyaret etti. Vali Ahmet Ümit ayrıca Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret ederek burada huzurevi sakinleriyle tanışıp sohbet etti.