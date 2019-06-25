Vali’den ilginç talimat



HABER:ESRA ÖZTÜRK

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kurum müdürlerine gönderdiği ve uyulması gereken kuralların yer aldığı valilik kararnamesinde basınla ilgili çok tartışılacak ilginç bir karara imza attı. Vali Ümit kurumlara gönderdiği yazıda basında çıkan ve hükümeti eleştiren haberlerin yakından takip edilmesini istedi. Ümit kararnamede kamu çalışanlarının görevlerinin hükümetin hukukunu korumak olduğunu iddia etti. Kurum içerisinde ahengin daha iyi sağlanması ve çalışma performansının artması için Vali Ahmet Ümit’in kurumlara gönderdiği talimatlarda basınla ilgili bölüm dikkat çekti. Vali Ümit kurum müdürlerine gazetelerde çıkan hükümeti eleştiren haberlerin yakından takip edilmesini talimatını verdi. Vali Ahmet Ümit’in kararnamesinde, “Basında hükümeti eleştiren haberlerin yakından takip edilmesi hayati önem arz etmektedir. Kamu görevlilerinin bir görevi de hükümetin hukukunu korumaktır” Şeklinde ifadeler yer aldı.

Yayınlanan kararnameye ilk tepki Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli isimlerinden Cahit Görüş hocadan geldi. Görüş sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Bolu Valisi Ahmet Ümit kurumlara gönderdiği yazıda; ‘Basında hükümeti eleştiren haberlerin yakından takıp edilmesini tembihleyerek görevlerinin hükümetin hukukunu korumak’ olduğunu belirtti. Bu ne demektir? Bu en basit tabirle ispiyonculuk yapın demektir. Sayın valim, vatandaş derdini size olmazsa basına anlatacak. Basın yazacak siz çare bulacaksınız. Siz hükümetin değil devletin valisisiniz!..” ifadelerine yer verdi.