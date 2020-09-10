Validen Kovid-19 denetimi

Haber: C.Kutay Aykan

Büyük Cami Mahallesi'nde iş yerlerini denetleyen ve maske ile sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyaran Vali Ümit, evlerin dışında maskenin zorunlu hale getirildiğini, düğünlerle ilgili olarak süre kısıtlamasının olduğunu, düğünlerin yasaklanarak nikah şeklinde yapılmaya başlandığını hatırlattı. Ülke genelinde vaka sayısının arttığını ifade eden Ümit, "Bunun için denetimleri hep birlikte arttırmamız lazım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına bir takım yeni kurallar ilave etmemiz gerek. Zorunlu olmadıkça herkes evinde kalmalı. Kalabalıklara kesinlikle katılım olmamalı." diye konuştu.

Vali Ümit, il dışından gelenlerle temas kurulmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "İl dışına mümkün olmadıkça gitmeyelim, gitmemiz gerekiyorsa da gittiğimiz yerlerde temastan kaçınalım. İlimizdeki son süreç içerisindeki gelişmelerin en önemli sebebinin il dışından gelenlerin teması olduğunu tespit ettik." dedi.

Birlikteliğin sağlanabilmesi için yükselen rakamların aşağıya doğru çekilmesi gerektiğini anlatan Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını ilk başlatan il biziz. Hem HES hem de kimlik sorgulamasıyla bu konuyu yakından takip ediyoruz. İzolasyona tabi olduğu halde dışarıda yakalanan vatandaşlarımız kesinlikle Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara alınacak, yurtlarda tedavi edilinceye kadar kalacak. Yurtta kaldığı süre içerisinde yapılmış olan tüm harcamalar da kendisinden tahsis edilecek. Burada esas olan herkesin üzerine düşen sosyal sorumluğu yerine getirmesi. Bir vatandaşımız izolasyona tabi tutulduysa lütfen evini terk etmesin, evinden çıkmasın. Evinde de çocuklarına ve ailesine karşı dikkat etsin. Çok acılar yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bu ölüm olaylarının olmaması, pandemiden kaynaklanan ölüm olaylarının olmaması için izolasyona tabi olan vatandaşlarımızın yerlerinde sabit kalmaları ve temastan kaçınmaları gerekiyor."