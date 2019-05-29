Vali’den Özcan’a tebrik ziyareti

Haber: Birol Ertunç

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediyesi önünde, Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından karşılandı. Bolu Zabıtası’ndan oluşan karşılama mangasını selamlayan Vali Ahmet Ümit, daha sonra belediye binasındaki başkanlık katına çıkarak önce belediye ziyaretçi defterini imzaladı, ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü.

Sohbet havasındaki görüşmede Bolu Valisi Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı seçim başarısından dolayı kutlayarak, başarı dileklerini iletti. Vali Ümit, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bolu Belediyesi’nden ayrıldı.