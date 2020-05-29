Validen Vefa Grubu’na İnceleme Ziyareti

Haber: BMA

Vali Ümit, Vefa Sosyal Destek Birimi İletişim Merkezi ve Hizmet Grubunu ziyaretinde çalışanlar ile bir araya gelerek hem geçmiş Ramazan Bayramını kutladı hem de özverili bir şekilde çalışan personele teşekkür etti. Ziyarette, Vefa Sosyal Destek Birimi İletişim Merkezi ve Hizmet Grubunun çalışmaları hakkında bilgiler alarak, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli çalışmaların hassasiyetle devam edilmesi talimatını veren Vali Ümit, devletimizin ihtiyaç duyulan her ortamda vatandaşın yardımına koştuğunu belirtti.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINIZIN VE BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM”

Fiziki olarak müracaat yaparak sistemi ve personelin işlemlere müdahalesini de kontrol eden Vali Ümit, çalışanlara teşekkür etti. Kritik bir süreçten geçildiğini ve salgın bir hastalıkla mücadele verdiklerini ifade eden Vali Ümit, Vefa Sosyal Destek Birimi İletişim Merkezi ve Hizmet Grubu personeline hitaben yaptığı konuşmada özetle şu ifadelere yer verdi: ''Vefa Sosyal Destek Birimimiz yaklaşık bin kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar vatandaşlarımızdan gelen yaklaşık 45 bin talep karşılandı ve karşılanmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır sistemimiz güzel bir şekilde yürüyor. Devletimizin güzel işleyen bir sistemi var. Çok şükür ki bu zamana kadar vatandaşımızın çözemediğimiz bir sıkıntısı bulunmuyor ama rehavete asla kapılmayacağız. Çalışmalarınız dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum.”

Vali Ümit ziyaretinin devamında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Koçyiğit ile birlikte müdürlüğün birimlerini ziyaret ederek yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler aldı.