Vali’den yangın açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde, 5 saat boyunca köylüler ve ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Bolu Valisi Ahmet Ümit yangınla alakalı açıklamalarda bulundu. Vali Ahmet Ümit, “Bolu Merkez Karca Köyü/ Örencik Mahallesine yaklaşık (3)km. mesafede 02 Eylül günü saat 19.30 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmış, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve Belediyelerimize ait araç ve personelle derhal yangına müdahale edilmiştir. Devam eden süreçte Valiliğimizin koordinesinde İlimizde bulunan kamuya ve özel sektöre ait tüm arazözler yangın mahalline hareket ettirilmiş olup, yangının dış çevresi kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır” dedi.

“TEŞEKKÜRLER TÜM EKİPLER”

Vali Ümit açıklamasında ayrıca yangına müdahalede görev alan herkese teşekkürlerini iletti. Ümit, “Valiliğimizin koordinesinde kısa sürede organize olarak söndürme faaliyetlerine emeği geçen tüm Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Orman Bölge Müdürlüğümüze, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, Özel Kalem Müdürlüğümüze, Karakollarımıza, İtfaiye Müdürlüklerimize(amir ve memurlarına) Köy muhtarlarımıza, Bolu-Köroğlu-Abant Beton firmalarına, Bolu Çimento Fabrikası müdürlüğüne, KLV inşaat ve Çetin İşletmelerine, sayma imkanı bulamadığımız diğer tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza ve çalışanlarına gönülden teşekkür ediyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.