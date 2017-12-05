Haber: Semih BAYKAL

Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülküf Dağlı başkanlığında, Bolu Dağı Polis Evi’nde ‘Bolu Dağı Kış Tedbirleri Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda kış boyunca koordineli bir şekilde çalışması, Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinin kapanmaması için alınacak tedbirler görüşüldü. Düzenlenen toplantıya iki ilin valisi ile birlikte, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri karayolları ile diğer kurumların yetkililer katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Dağı D-100 Karayolu ve Otoyolu’nun kış koşullarında açık tutulması gerektiğin belirterek, “E-80 Otoyolu ve D-100 Karayolu ülkemizin ulaşım bakımından atardamarlarını oluşturan yollar olarak niteleyebiliriz. Ankara ve İstanbul arasında şehirlerarası ulaşımı sağlayan çok önemli arteller bunlar. Bu artellerin kış koşullarında açık tutulması gerekiyor. Çünkü buralardaki bir tıkanma ulaşımda ciddi aksaklıklara, ekonomik ve sosyal kayıplara neden oluyor. Kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesini bekliyoruz. Bu tür yoğun kar yağışlarında yollarda buzlanma neticesinde trafik kazaları oluşabiliyor” şeklinde konuştu.

TIR SÜRÜCÜLERİ ÖZELLİKLE UYARILDI

Bolu Dağı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nu kullanacak olan tır sürücülerin tedbir almadan yola çıkmamaları konusunda uyararak, “Sürücüler kış koşullarında hazırlıklı olarak yola çıksınlar. Kış lastikleri olmadan bu geçişler kullanmasınlar. Çünkü özellikle Bolu Dağı çıkışındaki viyadüklerde ve Bolu Dağı D-100 Karayolu girişinde özellikle TIR kaymaları sonucu yollarda kapanma durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Bu kayan TIR’ların kaldırılması uzun zaman aldığından vatandaşlarımız mağduriyete uğruyorlar. Özellikle TIR sürücüleri trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Araçlarında gerekli tertibatı bulundurmadan, kış lastiklerini bulundurmadan ve uyarılar üzerine zincirlerini takmadan Bolu Dağı geçişini ve tünel geçişini lütfen kullanmasınlar” dedi.

Düzce Vals Zülküf Dağlı ise, TIR sürücülerini özellikle sol şeridi kullanmamaları yönünde uyararak şunları söyledi; “D-100 Karayolumuz ve Ankara-İstanbul Otoyolumuz ülkemizin en önemli anaartelleri. Buralarda kış artık kendini gösterdiği için biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle TIR sürücülerimizin sol şeridi kesinlikle kapatmamalarını istiyoruz. Bizim buradaki en önemli sorunumuz bu. Kamyon ve TIR sürücülerimiz sol şeridi kapattıkları zaman bizim yolu açmamız ve öndeki araçlara ulaşmamız mümkün olmuyor.”