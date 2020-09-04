Valiler isyanda

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da karantina altında olması gereken 78 kişi piknik alanlarında yakalanınca Vali Ahmet Ümit, isyan etti. Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na girişlerde zorunlu olan HES kodu ile karantina altında olması gereken 78 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Ümit, ‘’Yakalananların üçte ikisi il dışından, diğeri ise Bolu’dan. Sorgulamalarımız devam ediyor, suç duyurusunda bulunuldu” dedi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma törenine katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada koronavirüsle ilgili önümüzdeki aylar için uyarıda bulundu. Pozitif olanların dışarı çıkmaması gerektiğini söyleyen Yerlikaya, vatandaşların tedbirlere uymasını rica etti: “Okulların açılışıyla, memleketlerine giden İstanbullu hemşerilerimizin dönüş trendi başladı. Toplu ulaşım rakamları 400 bine düşmüştü. Tekrar bu rakam 500 bine tırmanmaya başlarken biz temizlik maske mesafeye dikkat etmeliyiz.

Ankara Valisi Vasip Şahin, salgında en fazla vakanın Ankara’da olması nedeniyle uyarıda bulundu. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok” değerlendirmesini yaptı.